L’appareil coréen a beaucoup à dire, avec un grand écran et une énorme batterie.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez prendre le Samsung Galaxy M31 pour seulement 199 euros. Nous parlons de sa version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, des chiffres assez intéressants.

Le terminal Samsung arrive avec un écran AMOLED de 6,4 pouces, l’un des transformateurs de la firme coréenne et une énorme batterie de 6000 mAh. Nous vous disons toutes ses caractéristiques.

Achetez le Samsung Galaxy M31 au meilleur prix

Ce Galaxy de milieu de gamme est livré avec un beau design que vous pouvez trouver dans différentes couleurs. Votre écran, avec la technologie Super AMOLED, atteint 6,4 pouces avec une résolution Full HD +. À l’intérieur se trouve l’Exynos 9611, qui est livré avec une seule version avec 6 Go de RAM.

Le Samsung Galaxy M31 intègre également 4 caméras à l’arrière et une batterie de 6 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber

