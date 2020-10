Ce Samsung Galaxy coûte à peine 200 euros et peut être un très bon achat.

Il Samsung Galaxy A31 Peut être le vôtre pour seulement 207 euros grâce à cette offre d’Amazon.

Nous parlons de la version fournie avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Si vous voulez quelque chose au-delà des entreprises comme Xiaomi et Realme, L’appareil Samsung peut être un très bon achat.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Ce Samsung Galaxy A31 arrive avec un design simple mais attrayant et un écran Résolution Super AMOLED et Full HD + de 6,4 pouces.

Sous son châssis se trouve le Helio P65, un processeur à 8 cœurs créé par MediaTek. Vous pouvez le trouver à côté des versions de 4 Go et 6 Go de mémoire RAM.

Le terminal Samsung a également 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh.

MediaTek Helio P65, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, Écran Super AMOLED 6,4 ″ Full HD+, batterie 5000 mAh 15W, 4 caméras, Jack 3,5 mm, NFC, radio FM