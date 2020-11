Économisez de l’argent et obtenez l’un des smartphones les plus puissants de la société coréenne.

le Samsung Galaxy S20 FE Peut être le vôtre pour seulement 429,99 euros grâce à l’une des offres eGlobal Central. Nous parlons de sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’appareil coréen est l’un des meilleurs achats de cette dernière partie de l’année, il arrive avec un écran Super AMOLED 120 Hz spectaculaire et le meilleur processeur de Samsung. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Achetez le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix

Le terminal Samsung arrive avec un beau design et un panneau Super AMOLED 6,5 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Sous son châssis se trouve le Exynos 990 fabriqué par la société coréenne, un processeur puissant avec lequel vous pouvez déplacer les applications les plus exigeantes. Le dernier membre de la famille S20 dispose également d’une batterie de 4 500 mAh Oui 3 caméras arrière.

Exynos 990 Écran Super AMOLED Full HD 6,5 pouces + 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4500 mAh et charge rapide de 25 W Lecteur d'empreintes digitales à l'écran, NFC