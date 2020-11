Vous pouvez emporter chez vous l’un des smartphones les plus intéressants de Samsung.

Si vous n’y pensez pas trop, vous avez la possibilité de Samsung Galaxy Note10 Lite pour 399 euros.

Nous l’avons trouvé sur Amazon avec son 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le terminal Samsung est livré avec des fonctionnalités assez intéressantes qui le placent très proche du haut de gamme.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Savoir plus: Samsung Galaxy Note10 Lite

Achetez le Note10 Lite au meilleur prix

Le Samsung Galaxy Note10 Lite arrive avec un impressionnant Écran Super AMOLED 6,7 pouces et résolution Full HD +.

À l’intérieur se trouve le Exynos 9810 fabriqué par la société coréenne. Vous pouvez choisir entre les versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM.

Un total de 3 sont les caméras que l’appareil coréen incorpore sur son dos.

Exynos 98108 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED 6,7 pouces Full HD + 3 caméras arrière Batterie de 4,500 mAh avec charge rapide sur prise jack 25 W 3,5 mm, USB-C, NFC Savoir plus: Samsung Galaxy Note10 Lite

Si ça ne te dérange pas d’attendre

Amazon n’est pas le seul endroit où vous pouvez trouver des smartphones Samsung à un bon prix. Si vous attendez jour suivant 11, moment où le Journée mondiale du shopping sur AliExpress, vous avez la possibilité de prendre le Note 10 Lite pour 386 euros.

Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter l’appareil à votre panier aujourd’hui et de l’acheter pendant la fête.

