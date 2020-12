One Piece Sanji à son meilleur

Un autre de l’équipage incroyable et des membres de la L’Équipage du Chapeau de Paille est Sanji, Aussi connu comme “Jambe noire”. Il est le cuisinier officiel du navire, il fait partie de la “Trio de monstres” faire le triade redoutable avec Luffy et Zoro, et est devenu l’un des personnages les plus forts de tout le navire.

Savoir plus: Transformez certains de vos personnages One Piece préférés en entraîneurs Pokémon

Étant l’un des protagonistes de l’anime One Piece le plus populaire, ses fans sont prompts à l’honorer à travers des illustrations surprenant, et beaucoup d’entre eux dépassent la version officielle. C’est le cas de cet adepte – appelé Wisnu -, qui a fait un fan art super réaliste dudit personnage avec un look agressif. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Cette illustration représente fidèlement Sanji de One Piece

Comme vous le verrez, le L’image représente fidèlement le personnagecomme il montre votre costume formel de la version officielle. En même temps, il fait son super coup de pied qui émane du feu d’elle, en plus, il a un cigarette dans sa main droite et … une chaussure à l’envers?

Pensez-vous que cette version peut tuer le Sanji officiel? Vous pouvez également voir une superbe création 3D de Sanji.

Image vedette | Uhdpaper

Autres objets One Piece que vous aimerez