Avec une date de présentation déjà officiellement fixée au jeudi 14 janvier prochain, il semble que les quelques cartouches que Samsung avait laissées pour nous surprendre continuent d’être filtrées. Et c’est que récemment nous avons parlé de la grande absence d’un étui adapté pour le Galaxy S21 avec S Pen parmi les accessoires officiels, et aujourd’hui enfin, nous avons pu savoir comment ce sera.

Et c’est que l’une des principales rumeurs de la nouvelle famille Samsung haut de gamme est que le modèle haut de gamme, le Galaxy S21 Ultra, prendra exclusivement en charge le S Pen. Cependant, contrairement à la gamme Galaxy Note, on s’attend à ce que le crayon est vendu comme accessoire séparé, sans compter directement le téléphone lui-même avec un trou pour l’insérer dedans.

C’est pourquoi les images récemment filtrées de cette affaire acquièrent une notoriété particulière, car ce sera un accessoire de base pour ranger le stylet.

Comme nous pouvons le voir, Samsung préparerait un boîtier légèrement plus large à ajouter une petite rainure juste à côté du cadre de l’appareil, qui serait caché entre le pli qui ferait la couverture de la couverture. Donc le cas semble également offrir une fenêtre transparente pour l’écran toujours allumé, similaire aux designs de coque des Galaxy S21 et S21 Plus.

Quant au S Pen lui-même, il ressemble au modèle vendu avec la Galaxy Tab S7 +. Le rapport indique que le stylet offrira des fonctionnalités telles que Contrôle gestuel, grâce à l’accéléromètre intégré, et une pointe sensible à la pression. Malheureusement, pour le moment, de nombreux autres détails à ce sujet n’ont pas non plus été publiés.

Enfin, il faut noter que, malgré la similitude de leurs fonctions, la société a déjà démenti dans certaines déclarations récentes le fait que l’arrivée du Galaxy S21 Ultra pourrait entraîner le remplacement éventuel voire la disparition de sa gamme de téléphones Note.