Bien qu’ils ne fassent pas trop de bruit pour le moment, téléphones à écran pliable Ils sont avec nous depuis un moment et les différentes gammes continuent d’évoluer à un bon rythme. Samsung prépare plusieurs lancements pour ses lignes Fold et Flip cette année, et Huawei fait de même avec un Mate X dont la troisième génération (rappelons-nous le Huawei Mate Xs) approche à grands pas.

Sur le futur Huawei Mate X2, nous avons déjà eu des fuites précédentes, de petites pièces pour composer un puzzle plus grand, mais le dernier que nous en avons entendu est qu’il y a peu de secrets à révéler. Le Mate X2 a fui presque complètement, en l’absence de quelques petits détails sur certaines de ses caractéristiques, et tout ce que l’on sait maintenant à son sujet, nous vous le dirons ci-dessous.

Puissance brute et photo

Dans les données divulguées pratiquement massivement du futur Huawei Mate X2, nous trouvons, par exemple, le Kirin 9000 comme cerveau principal de l’appareil. Le processeur des derniers Mate 40 et Mate 40 Pro du fabricant chinois, également destiné à faire son apparition à bord du Huawei P50, sera également présent dans le pliage de l’entreprise accompagné de blocs mémoire encore inconnus.

L’écran a également été filtré, ou plutôt les écrans car nous les aurons à nouveau deux fois. À l’intérieur, le Mate X2 aura 8,01 pouces avec une résolution de 2480 x 2200 pixels et ce sera celle qui se pliera en deux à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Et à l’extérieur proprement dit, le “non pliable”, le Mate X2 présentera un panneau de 6,45 pouces avec 2700 x 1160 pixels.

Appareil photo principal de 50 mégapixels et batterie ultra-rapide

La section caméras sera composée de 5 capteurs au total, l’un d’eux étant destiné aux selfies de 16 mégapixels et un quatuor agissant comme système principal. Dans celui-ci, nous aurons 50 mégapixels à l’avant, 16 mégapixels à côté, un autre appareil photo 12 mégapixels et un dernier capteur de 8 mégapixels. La fuite indique que le Mate X2 aura un zoom optique de 10 mégapixels (probablement avec une caméra périscope) mais vous n’avez pas spécifié quel capteur l’offrirait.

Le Huawei Mate X2 arrivera avec Android 10 fonctionnant sous EMUI et disposera à bord d’une batterie de 4400 mAh avec charge rapide de 66 W. Et oui, nous avons également les dimensions parmi les données divulguées: 161,8 x 145,8 x 8,2 millimètres ouverts et 295 grammes de poids. Pour l’instant, on ne sait pas quand il sera présenté, mais tout indique que ce sera très bientôt.

Huawei Mate X2

écran

Pliable: de 8,01 po à 2 480 x 2 200

Externe: 6,45 pouces à 2 700 x 1 160

Processeur

Kirin 9000

Versions

Inconnue

Caméras arrière

Principal: 50 mégapixels

Deuxième: 16 mégapixels

Troisième: 12 mégapixels

Quatrième: 8 mégapixels

Zoom 10x

Caméra frontale

16 mégapixels

Tambours

4 500 mAh

Charge rapide de 66 W

Système

Android 10

EMUI

Connectivité

5G

Dimensions et poids

Ouvert: 161,8 x 145,8 x 8,2 mm

295 grammes

Via | Digital Chat Station sur Weibo

