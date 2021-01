Un nouveau terminal Motorola a été certifié sous le nom de Capri Plus et s’appellera Motorola G30 Plus.

Écrit par David Freire chez Motorola

L’un des fabricants qui a le plus évolué tout au long de ce mois en termes d’annonces de nouveaux terminaux est Motorola et de bons exemples en sont le Motorola Nio et le Motorola Edge S.

Comme l’activité du constructeur ne s’arrête pas, un nouveau smarpthone a été certifié sous le nom de code Capri Plus qui arriverait sur le marché comme Motorola G30 Plus.

Le Motorola Capri Plus a déjà été certifié et sera présenté comme Motorola G30 Plus

Il y a quelques jours, nous vous avons informé qu’un nouveau terminal Motorola, dont le nom de code est Corsaire, avait été certifié par la Commission nationale des télécommunications et de la radiodiffusion de Thaïlande (NBTC) et qu’il atteindrait le marché avec le nom de Motorola G30.

Eh bien, maintenant grâce aux gars de Gizmochina, nous venons d’apprendre que la version Plus de ce terminal, dont le nom de code est Capri Plus, a été certifié par le même organisme et sera présenté avec le nom de Motorola G30 Plus.

Mais aussi, comme le confirme ce média, ce mobile a également été certifié par l’agence BIS d’Inde où il apparaît avec le numéro de modèle XT2129-2.

Selon les médias consultés et sur la base des rapports précédents, le Motorola G30 Plus aura un Affichage de résolution HD + et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le processeur qui va monter sera le Qualcomm Snapdragon 662 qui sera accompagné de deux versions de mémoire RAM 4 et 6 Go et pour deux versions de stockage interne de 64 et 128 Go respectivement.

Au niveau photographique, ce smartphone disposera d’un module de quatre caméras arrière composé d’un capteur grand angle 64 MP (l’OmniVision OV64B), d’un capteur ultra-large 13MP (le Samsung S5K3L6), d’un capteur de profondeur 2MP (l’OmniVision OV02B) et d’un capteur macro 2MP (le GalaxyCore GC02M1) et une caméra frontale avec un seul capteur 13 MP (le Samsung S5K4H7).

Quant au reste des caractéristiques de ce Motorola G30 Plus il faut souligner qu’il aura un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 20 W, double plateau SIM, NFC et Android 11 comme système d’exploitation.

Encore on ne connaît pas à la fois son prix et sa date de présentation mais selon les médias consultés, il est fort probable que le Motorola G30 et le G30 Plus soient présenté en Inde tout au long du premier trimestre 2021.