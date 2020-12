Il y a des années, nous avons dit que Nintendo devrait ouvrir son propre parc d’attractions, et c’est que peu de mondes fictifs remplissent les conditions pour en faire un endroit à visiter dans le monde réel comme celui imaginé par ceux de Kyoto. Et il y aura: Monde Super Nintendo C’est son nom et il est également en développement depuis des années dans le cadre des parcs Universal Studios.

On a appris l’existence du projet fin 2016 et depuis, toutes les nouvelles qui sont arrivées l’ont fait en un rien de temps, même si c’était à la fin de l’année dernière de nombreux détails ont été révélés, des images du processus de construction et même la date d’ouverture . Cela aurait dû être ce 2020 au cours duquel Super Nintendo World a commencé à fonctionner en cinq itérations réparties sur le Japon, les États-Unis et Singapour, mais cela n’a pas pu être accompli en raison de cette circonstance malheureuse qui a bouleversé le monde.

Enfin, ce sera le 4 février 2021 Lorsque le Super Nintendo World à Osaka ouvrira ses portes et en tant que guide d’introduction à ce que trouveront ceux qui auront l’occasion de le visiter, Nintendo a publié une vidéo dans laquelle Shigueru Miyamoto lui-même, père de Super Mario et du monde qui l’entoure sur lequel le parc sera basé, sert de maître de cérémonie.

En accompagnant Miyamoto dans sa promenade à travers le parc, nous pouvons contempler le mime avec lequel ils ont représenté le Royaume Champignon, à travers lequel toute l’expérience se déroulera. Une expérience qui sera interactive grâce à quelques bracelets appelés Power-Up Band avec lesquels participer à de simples “ activités ” qui cherchent plus d’immersion dans le monde qui recrée Super Nintendo World que des attractions en tant que telles, même s’il y aura un peu de tout.

Dans la vidéo, Miyamoto montre certaines de ces activités et les endroits où se gratter la poche, de la boutique de cadeaux avec des articles exclusifs qui ne seront vendus que là-bas, au restaurant, géré par Toad lui-même et son équipe, où reprendre des forces en mangeant divers plats de forme champignon … Et s’il s’agit de mordre sur le pouce, il y aura aussi du pop-corn aux saveurs aussi typiques que le caramel et aussi extravagantes a priori que la pêche ou le champignon. Tout tourne autour du champignonOui, pour cela, nous sommes dans le Royaume Champignon.

La chose la plus intéressante dans ce premier aperçu de Super Nintendo World, cependant, est le schiste décoré qui compose un parc à thème qui ravira les fans du plombier de montagne, car chaque détail a été pris en charge. Un cliché qui semble se réaliser dans Super Nintendo World, à en juger par le peu qu’ils ont révélé… Y compris une attraction basée sur Super Mario Kart qui donne le sentiment d’être davantage une montagne russe qu’une course de kart, mais jamais ça se sait.

Ensuite, la vidéo complète avec Shigueru Miyamoto dans Super Nintendo World et qu’il a publié sous-titrée Nintendo Espagne, pour que personne ne se perde pendant le trajet.