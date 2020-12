Spider-Gwen enfile son costume

Spider-Man est l’un des personnages de Marvel qui propose une grande variété de versions alternatives d’autres univers. L’un des plus populaires est Spider-Gwen, un personnage qui est situé sur Terre-65, où au lieu de Peter Parker recevant des pouvoirs d’arachnide, Gwen Stacy le fait.

Sa conception et ses histoires dans les bandes dessinées et dans le film d’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse ont attiré beaucoup d’attention des fans. C’est pour cette raison que certains fans souhaitent déjà que un film d’action en direct devient réalité, et surtout aujourd’hui, nous pouvons voir à quoi ressemblerait Gwen Stacy en tant que Spider-Gwen dans l’univers cinématographique Marvel.

Ce Fan Art a été réalisé par un artiste CGSociety connu sous le nom de HosseinDiba. Il ne fait aucun doute que chaque partie du personnage a été repensé de manière très impressionnanteEh bien, ce modèle 3D est tellement réaliste que j’aimerais qu’il soit parfait dans un jeu vidéo PS5 ou même un film d’action en direct.

