Personnage de Barbe Blanche de One Piece.

Un jeune artiste nous a tous surpris avec un design spectaculaire de l’un des personnages les plus charismatiques de l’anime One Piece.

On parle de Edward Newgate, alias Whitebeard. Un personnage connu pour être le capitaine des Whitebeard Pirates et pour avoir une force énorme. Sans aucun doute, il est l’un des personnages les plus importants de l’intrigue One Piece.

Savoir plus: Les Japonais choisissent les meilleurs patrons d’anime pour lesquels ils aimeraient travailler

Ce serait Barbe Blanche avec un style Pokémon

L’artiste «Arts_by_kk31» a dessiné Barbe Blanche dans un style légèrement différent de la version originale de One Piece, un style assez similaire au concept artistique Pokémon. Fait intéressant, son fanart du personnage n’a pas les cicatrices caractéristiques d’Edward Newgate. Interrogé à ce sujet, l’artiste l’a résolu en mentionnant que «cette Barbe Blanche a gagné toutes ses batailles».

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Whitebeard est l’un des personnages les plus importants de l’intrigue One Piece. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage, découvrez quelle est sa jeune version d’après un flashback d’anime.

Autres objets One Piece que vous aimerez