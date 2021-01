Clash of Clans: Gladiator Warden et autres personnages

Clash of Clans a quelque chose de très particulier, et c’est le conception générale qui a, ainsi que ses mécanismes de jeu. Au fil du temps, les développeurs ont ajouté de plus en plus de personnages au jeu. L’un d’eux est le célèbre Gladiator Warden, un manipulateur du tonnerre capable de remporter d’excellentes victoires.

C’est devenu l’un des personnages les plus appréciés de Clash of Clans. Pour cette raison, l’artiste Bruno Macedo d’Ocellus Studio, créateur du Gladiator Warden a partagé la modélisation 3D qu’il a réalisée pour le jeu. Le design est parfait pour une figurine de collection.

Gladiator Warden – Figurine réalisée par Bruno Macedo d’Ocellus Studio

Ici, nous pouvons voir la même modélisation de la bande-annonce du personnage, mais de manière plus détaillée et dans une excellente pose pour l’impression 3D. Sans aucun doute, le travail est spectaculaire et chaque fois que vous entrez dans Clash of Clans, vous verrez ce magnifique personnage.

