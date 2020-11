Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la transmission de Une pièce, l’une des séries les plus longues et les plus suivies, mais avec une particularité, même après séchage, les personnages se ressemblent exactement, ils ne vieillissent pas, du moins pas dans le canon, mais ce ancienne version de Zoro nous montre pourquoi la série ne serait pas si populaire avec tant de rides et une certaine calvitie.

L’un ou l’autre changement à la suite de l’histoire, quelques cicatrices et changements de costumes est le maximum que cette série nous offre en ce qui concerne les personnages. Cependant, il y a quelque temps, Eiichiro Oda, son créateur, nous a donné des indices sur ce à quoi il ressemblerait Hachoir à un âge avancé s’il avait eu une vie bonne ou mauvaise. Aujourd’hui, nous accompagnons cette version avec cet art du fan qui représente le risqué Zoro traverser des transformations spécifiques à l’âge, des batailles agressives, une exposition au soleil et un peu plus de la vie de pirate.

Vieux Zoro coloré par moi de OnePiece

Une décoloration progressive des cheveux verts forts de Zoro Actuellement, un peu de poids et un double menton supplémentaire ainsi que la beauté du visage et quelques dents manquantes qui accompagnent la calvitie naissante nous permettent de voir une histoire de pirates assez dure pour le Chapeaux de paille Cela nous laisse nous demander comment notre héros finirait à la fin de la série.

Avec ses cheveux verts, encore quelques années d’expertise et d’aventures dans le Grande ligneEn regardant ce dessin, on se demande, voulons-nous vraiment voir nos héros vieillir dans la série et le manga?

Savoir plus: C’est l’une des théories les plus fortes que vous lirez sur la fin de One Piece

Autres objets One Piece que vous aimerez