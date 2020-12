Ce serait le dernier souper avec des personnages de One Piece

Ce fan a illustré “The Last Supper” avec les pirates au chapeau de paille

L’anime One Piece a déjà dépassé le nombre de 1000 chapitres animés, devenant un exploit pour l’industrie de l’anime. Et bien sûr, le créateur de cette œuvre incroyable Eiichiro Oda a déclaré que la fin de l’anime était procheCependant, on ne sait pas encore avec certitude quand ce sera le cas.

En raison de cette nouvelle, une grande partie des fans est perplexe et nerveuse, et l’un de ces fans d’anime a illustré quel serait le dernier souper de ces braves et talentueux pirates. Le résultat est incroyable et vous épatera!

Le dernier souper des pirates du chapeau de paille

Ci-dessous, vous pouvez voir le travail réalisé par l’artiste QueenSouth de la plateforme Reddit, qui a illustré de façon majestueuse le épisode évangélique que beaucoup connaissent comme “La Cène” ou “Sainte Cène”, mais cette fois, les membres de l’œuvre d’art sont les “Pirates du Chapeau de Paille” et un changement d’heure plutôt perceptible.

One Piece – Le dernier souper de OnePiece

Les personnages que l’on peut voir dans le tableau sont: Franky, Robin, Nami, Sabo, Chopper, Ace, Luffy, Law, Zoro, Sanji, Shanks, Usop et Brock et chacun d’eux présente son robe habituelle.

