Le nouveau Motorola Moto G9 Power arrive, et il arrivera avec une énorme batterie de 6000 mAh.

Écrit par Christian Collado

Après le Moto G9 et le Moto G9 Plus, Motorola se prépare déjà à annoncer au monde un nouveau membre de son Série Moto G 2020.

Et cette fois, c’est au tour de la modèle avec la plus grande batterie de toute la famille.

le nouveau Moto G9 Power sera le prochain terminal à rejoindre le catalogue mobile Motorola, et il le fera le plus tôt possible en affichant un énorme batterie de 6000 mAh capacité, parmi d’autres données qui ont été divulguées aujourd’hui pour la première fois.

Moto G9 Power, avec batterie de 6000 mAh et Snapdragon 665 pour conquérir le milieu de gamme abordable

Les informations proviennent du portail TecknikNews, où ils ont eu accès au caractéristiques du nouveau terminal Motorola qui complètera la série Moto G9 de cette génération.

De lui, ils affirment que équipera le processeur Snapdragon 665, une puce plus puissante et moderne que la Muflier 662 qui chevauche le Moto G9 Play, sans toutefois atteindre le niveau du Snapdragon 730G du Moto G9 Plus.

Ils indiquent également que comprendra 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne. En outre, votre écran aura une résolution HD + et ne passera pas à un taux de rafraîchissement élevé: reste à 60 hertz.

Sans aucun doute, la chose la plus frappante dans sa fiche technique, et la caractéristique qui donne du sens au nom de famille Power est sa batterie: avec Capacité de 6000 mAh, celle du Moto G9 Power est l’une des plus grosses batteries que nous ayons jamais vues dans un mobile Motorola, et l’une des plus grandes du milieu de gamme Android actuel.

Quant à la section photographique, nous espérons voir un total de quatre capteurs au total, dirigé par l’un des 64 mégapixels signé par OmniVision, accompagné d’un capteur macro et profondeur 2 mégapixels chacun.

Le capteur avant serait 16 mégapixels.

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur le Moto G9 Power. Compte tenu de l’historique de l’entreprise, tout semble indiquer que son arrivée aura lieu avant la fin de l’année.