Il semble que Samsung planifie des déménagements pour son futur proche. Jusqu’à présent, la firme possédait deux familles de téléphones mobiles qui étaient les plus au top: d’une part, il y a la série Galaxy S, la plus ancienne et à la fois la plus célèbre, et le Galaxy Note, qui a commencé comme la grande version d’un téléphone et il est resté celui orienté vers les plus productifs. Maintenant, il y a aussi le Galaxy Z Fold, sa gamme de terminaux pliables, mais à l’avenir, nous verrons peut-être une galaxie enroulable qui pourrait être comme nous le voyons dans la vidéo suivante.

Cela pourrait être le Samsung Galaxy Rollable

C’est un fait que les smartphones font une transition dans la section physique. Les fabricants ont fait un bond important en passant des touches aux écrans tactiles, mais l’avenir est dans les écrans pliants. Nous avons déjà vu les premiers résultats et il y aura peut-être plus à venir dans le futur, un futur dans lequel ce matériel commencera à s’enrouler pour agrandir ou réduire l’espace qu’il occupe.

Et c’est là que Samsung travaille pour obtenir son prochain smartphone enroulable. Selon ce que nous lisons dans MSpowerUser, une vidéo montrant comment le prochain smartphone Samsung roll-up devrait être sur Internet. Bien sûr, c’est le prochain classement dans le monde des smartphones et ce serait l’aboutissement d’un projet qui est à l’étude depuis l’année dernière lorsque les premiers brevets ont été connus.

La vidéo montre plusieurs choses importantes. La première est que le terminal ressemble à celui vu dans les appareils précédents avec un écran qui tombe sur les côtés. Ceci est étendu grâce au fait que le côté droit tire l’écran qui est placé sur le côté gauche. En outre, Cette partie fixe est haute et recouvre le dessus et la base de l’appareil, laissant apparaître la base du terminal dans son sillage.

Un autre point important est que cela n’affecte pas l’arrière, il s’ensuit donc que le matériel reste stable dans le boîtier, qui présente ttrois lentilles logées à l’arrière de l’appareil. Bien entendu, l’encapsulation disparaît pour loger les caméras sur la même surface qu’auparavant.

Le successeur de la famille Note?

Le troisième point, et peut-être le plus important, est l’apparition du S Pen à partir de la base du Galaxy roll-up. Cela peut signifier deux choses: que le terminal est le successeur de la famille Galaxy Note ou qu’il s’agit d’une gamme différente avec les mêmes possibilités que le phablet de l’entreprise. Il est vrai qu’il y a des rumeurs qui pointent vers le premier, mais cela ira jusqu’à la décision de la firme coréenne.