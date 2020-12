Voici à quoi ressemblerait Nami brutal en tant que personnage de Pixar

L’univers One Piece compte d’innombrables personnages assez intéressants tels que Nami, qui appartient à l’équipage du Équipage du chapeau de paille et également connu sous le nom de Voleur de chat. Ce surnom lui a été donné car il est un expert volant tout type d’objet.

Savoir plus: Transformez certains de vos personnages One Piece préférés en entraîneurs Pokémon

Nami est considéré par de nombreux femme très attirante et puissante, et que, bien que n’ayant pas consommé le fruit du diable, beaucoup craignent. Merci à votre participation et popularité Dans la série, un fan d’ArtStation a fait un rendu du personnage avec un style plutôt intéressant.

Ce serait le film d’animation avec Nami

Ci-dessous vous pouvez voir un Image numérique 3D du personnage Nami avec lui style Pixar signature et qui à son tour, porte la similitude avec le version officielle de One Piece.

Nami dans le meilleur style Pixar

Entre le traits et caractéristiques ce qui montre que nous avons: cheveux roux et de longues et longues jambes, voluptueux, un visage frappant avec forme avalo et charnu quelque chose de très commun dans les personnages Pixar. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également consulter le parfait cosplay Nami inspiré de Wano Arc.

Comment pensez-vous que le tempérament de cette nouvelle version de Nami est?

Image vedette | Statique

Autres objets One Piece que vous aimerez