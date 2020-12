Rick et morty C’est tout ce que nous attendions de Adult swing, une série étrange et futuriste avec des personnages historiques et une intrigue humoristique et scientifique dans un seul paquet et la seule façon d’améliorer une intrigue comme celle-ci est de la transformer en un crossover complètement de science-fiction et oui vous ne pouvez pas l’imaginer, ici nous vous le montrons ci-dessous. Et au cas où vous ne le sauriez pas, malgré les problèmes, les ventes de Cyberpunk 2077 sont énormes: 13 millions d’exemplaires.

Cyberpunk Rick et Morty par dbcreations de Rickandmorty

L’un des jeux vidéo qui a gagné un grand nombre d’adeptes très spéciaux aujourd’hui habille nos héros scientifiques en les transformant en un personnage du jeu, prêt pour des aventures plus universelles. Cette victoire les a attirés avec des armes spéciales et quelques changements dans le look dans le meilleur style Cyberpunk y compris la touche de personnalité, une bulle aux couleurs néon qui les recouvre. Souhaitez-vous voir un chapitre de Rick et morty dans le style de ce jeu vidéo unique?

