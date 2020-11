Un dessin animé de Saitama est tout ce que nous souhaitons voir

L’anime One Punch-Man a été grande inspiration pour beaucoup de ses fans, en particulier les plus créatifs. Cette situation a amené comme conséquence positive des œuvres d’art aussi parfaites que les créateurs d’anime, surtout quand on parle de la protagoniste de la saga: Saitama.

Savoir plus: Fubuki de One Punch Man prend vie dans le cosplay le plus incroyable que vous ayez jamais vu

est super-héros puissant a été représenté à plusieurs reprises, obtenant de voir des illustrations étonnantes où il combat Goku à mort et bien plus encore. Et si vous pensiez que c’était la chose la plus fascinante que vous puissiez voir, vous vous trompez, car récemment un adepte et un amoureux de la série a créé Saitama avec un style d’art classique de bande dessinée.

Cela devrait être l’esquisse du prochain film Disney inspiré de Saitama

Ci-dessous, vous pouvez voir une image qui reflète le puissant Saitama sous un style artistique caractéristique de l’Occident et, en plus, accompagné de diverses poses caractéristiques du personnage. Ne le manquez pas!

L’illustration présente le tenue officielle du personnage, une cape blanche, un costume jaune, gants et bottes rouges, ceinture bleue, boucle dorée et sa tête chauve unique. Pour sa part on peut aussi apprécier le version “civile” du héros, qui montre un Pull avec badge Oppai.

Sans aucun doute, l’œuvre de cette artiste nommée Shira-hedgie est digne d’admiration. Pensez-vous que Cartoon Network fera un jour un dessin animé de ce personnage? Bien sûr que oui!

Image vedette | i.pinimg

Autres objets One Punch Man que vous pourriez aimer