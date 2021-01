One Punch Man s’est fait une place parmi les anime les plus reconnus aujourd’hui. Sans doute La principale raison du succès de One Punch Man est Saitama, protagoniste de l’histoire et peut-être le héros le plus fort de l’univers entier. Il y a quelques jours, nous avons pu voir comment l’artiste Reddit a dessiné Saitama dans le style de personnages comme Goku, Vegeta, Naruto, Spider-Man et bien d’autres.

Dans ce type de forum se rencontrent toutes sortes d’artistes, du plus amateur au plus professionnel. Beaucoup d’entre eux se mettent au défi de donner à leurs personnages préférés une forme originale et récemment, nous avons pu découvrir à quoi ressemblerait Saitama dans le plus pur style de JoJo’s Bizarre Adventure:

[OC] J’ai dessiné Saitama en tant que personnage de Jojo de r / OnePunchMan

Quelle serait votre position? Si Saitama en avait un, il serait probablement le plus puissant de tous. Enfin, si vous êtes un fan fidèle de Jojo’s Bizarre Adventure, il y a quelques jours nous avons sorti la version féminine de Kira, le méchant principal du Diamond est l’arc Unbreakable.

