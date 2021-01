Il reste quelques jours pour la présentation du Galaxy S21, une nouvelle génération avec laquelle Samsung renouvellera son célèbre fleuron et qui, comme lors d’occasions précédentes, sera composé de trois modèles différents: la version standard; un modèle plus grand, différencié par le nom “+” (“Plus); et un modèle haut de gamme, de grande taille, avec un écran incurvé et de meilleures spécifications matérielles, différenciées en “Ultra”.

Au cours des dernières semaines, les fuites liées au Galaxy S21 se sont aggravées au point que, pratiquement, nous connaissons toutes les clés de cette nouvelle famille de smartphones. Nous sommes clairs sur sa conception, nous connaissons le nouveau module pour les caméras arrière, qui est intégré de manière plus naturelle dans le châssis (et dans le design) du terminal, et nous avons également revu ses spécifications et ses éventuels prix de vente.

Grâce à de nouvelles informations, nous avons également pu analyser en détail les différentes configurations de caméras qui comprendra les trois versions du Galaxy S21, et la vérité est qu’elles correspondent à tout ce que nous avions vu jusqu’à présent. Les Galaxy S21 et S21 + auront la même configuration au niveau de la caméra, tandis que la version Ultra aura des améliorations importantes qui, évidemment, le mettront à un niveau supérieur.

Paramètres de l’appareil photo Galaxy S21

Caméra frontale 10 MP avec ouverture f2.2. Grand angle 12 MP avec ouverture f2.2. Caméra arrière principale de 12 MP avec ouverture f1.8. Téléobjectif 64 MP avec ouverture f2.0.

Paramètres de l’appareil photo Galaxy S21 +

Caméra frontale: 10 MP avec ouverture f2.2. Grand angle 12 MP avec ouverture f2.2. Caméra arrière principale de 12 MP avec ouverture f1.8. Téléobjectif 64 MP avec ouverture f2.0.

Paramètres de l’appareil photo Galaxy S21 Ultra

Caméra frontale de 40 MP avec ouverture f2.2. Grand angle 12 MP avec ouverture f2.2 Appareil photo arrière principal 108 MP avec ouverture f1.8. Téléobjectif 10 MP avec ouverture f4.9. Téléobjectif 10MP avec ouverture f2.4.

Samsung a confirmé que la présentation du nouveau Galaxy S21 aura lieu le 14 janvier Bien qu’il n’ait pas encore donné de détails sur son prix de vente. Cependant, plusieurs sources suggèrent que la version standard et le modèle «+» seront 50 euros moins chers que les Galaxy S20 et Galaxy S20 + (au moment de son lancement), tandis que le Galaxy S21 Ultra sera au prix de 1 399 euros. Ce dernier sera également compatible avec le S-Pen.