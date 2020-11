Si vous recherchez un excellent rapport qualité-prix, l’appareil chinois peut être le meilleur achat.

le Redmi Note 9 Pro est à votre portée pour seulement 166 euros sur AliExpress.

Il est l’un des smartphones que nous avons le plus recommandé au cours des derniers mois, et il a encore beaucoup à dire.

Pour obtenir la réduction, vous devrez appliquer le coupon 11112020ES12.

Il y a un détail que vous devez prendre en compte. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez l’appareil à votre panier aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

Ceci est l’appareil Redmi

Le Redmi Note 9 Pro arrive avec une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Le smartphone chinois s’améliore en design par rapport à ses prédécesseurs, la seule interruption est un petit trou dans lequel se trouve sa caméra frontale.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 720G, une puce conçu pour le jeu et cela vous permettra de profiter d’applications et de jeux exigeants.

L’appareil chinois comporte également 4 caméras et une grande batterie de 5020 mAh.

Snapdragon 720G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS de 6,67 pouces, batterie FullHD + 5020 mAh avec charge rapide de 30 W 4 caméras NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM