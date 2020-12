Xiaomi a choisi ses modèles les plus connus pour tester la nouvelle version de sa propre couche de personnalisation.

L’arrivée de MIUI 12 n’est pas encore fermée pour les modèles Xiaomi et la liste change presque tous les jours. Les téléphones qui ne s’attendaient pas à recevoir la mise à jour de la couche de personnalisation de la firme chinoise le font et beaucoup d’autres attendent toujours.

Eh bien, quand nous sommes encore avec ceux-ci, Xiaomi prépare déjà une première liste des téléphones qui ils recevront la mise à jour de MIUI 12.5 via une bêta fermée. L’annonce sera officielle au moment de la présentation de son nouveau produit phare, le Xiaomi Mi 11.

Les utilisateurs de Xiaomi en Chine seront les premiers à avoir accès à MIUI 12.5 grâce à une inscription anticipée. Pour ce faire, ils doivent suivez le compte officiel MIUI sur WeChat et à partir de là, demandez le Accès anticipé pour la nouvelle version du système d’exploitation Xiaomi. Une fois cette application examinée et approuvée, la mise à jour sera disponible directement sur le téléphone.

Cependant et comme nous l’avons commenté au début de l’article, seul un groupe sélectionné de téléphones Xiaomi aura accès à MIUI 12.5 dans cette première phase bêta. Plus précisément, les 21 smartphones de la firme chinoise sont les suivants: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 5G v, Redmi K30S Ultra, Redmi K30 Ultra, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi CC9 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 7 et Redmi Note 7 Pro.

Si vous n’avez aucun de ces téléphones Xiaomi, ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas une liste définitive, encore moins exclusive. C’est simplement un premier contact avec la nouvelle version de la couche de personnalisation qui ils essaieront d’abord les modèles ci-dessus. Sauf une grosse surprise, la liste s’élargira petit à petit Et, lorsque MIUI 12.5 sera disponible dans sa phase finale, il sera publié sur de nombreux autres téléphones.

Pour l’instant, certaines des nouvelles qui arriveront avec cette mise à jour ont été filtrées, telles que améliorations de la sécurité et protection de la vie privée des utilisateurs, interface plus soignée et propre ou nouvelles animations.