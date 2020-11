Quoi que vous achetiez, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces smartphones.

Demain est l’une des fêtes les plus importantes pour les amateurs de shopping sur internet, la Vendredi noir. Mais tu n’as pas à attendre, même pas quelques heures, les meilleures offres sont déjà parmi nous.

Celles-ci 5 téléphones Xiaomi C’est un achat avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper, et ils arrivent avec une réduction. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Redmi Note 9 Pro: le mobile Redmi a une façade complètement occupée par son Écran IPS de 6,67 pouces et résolution Full HD +. Sous son châssis, le Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur conçu pour le jeu et qui vous permettra de profiter d’applications exigeantes. Le smartphone Redmi a également 4 caméras sur son dos et un grande batterie de 5020 mAh. Savoir plus: Redmi Note 9 ProPOCO X3: nous nous rencontrons un écran IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce que vous pouvez demander beaucoup avec des applications exigeantes. Il y a quatre caméras que le POCO X3 loge sur son dos, il a également une batterie qui atteint 5160 mAh avec une puissante charge rapide de 33 W. Savoir plus: POCO X3Xiaomi Mi 10T Lite: intègre un grand panneau AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur. L’appareil chinois comporte également 4 caméras à l’arrière et une batterie de 4 820 mAh avec charge rapide. Savoir plus: Xiaomi Mi 10T LiteXiaomi Mi 10T Pro: L’appareil Xiaomi arrive avec un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La seule interruption sur sa face avant est un petit trou qui abrite sa caméra frontale de 20 mégapixels. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 865, l’un des processeurs les plus puissants du moment. Cela a aussi 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh. Savoir plus: Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi Note 10 Lite: le petit frère du Xiaomi Mi Note 10 a un écran AMOLED de 6,47 pouces avec des bords incurvés. À l’intérieur de l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G. L’appareil chinois a également 4 caméras dirigées par un capteur de 64 mégapixels, une batterie de 5 260 mAh et une puissante charge rapide de 30 W. Savoir plus: Xiaomi Mi Note 10 Lite

Bien que certains de ces appareils soient très différents, ils constituent tous un excellent achat. Profitez-en et obtenez l’un des meilleurs Xiaomi pour beaucoup moins cher.

