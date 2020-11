C’était encore en août lorsque Samsung a lancé le programme bêta pour One UI 3.0, la prochaine version de sa couche propriétaire pour le système d’exploitation Android. Le début de la mise à jour officielle a été initialement fixé en novembre, et depuis lors, il a été question de savoir quels modèles bénéficieraient exactement de cette amélioration.

D’autant plus que One UI 3.0 a été conçu pour fonctionner sur Android 11, d’où l’attente de connaître la liste des modèles évolutifs était maximale. Le constructeur coréen, cependant, ne rend toujours pas la liste publique mais nous l’avons déjà ici une fuite qui ne parle de rien de plus ni de moins de 90 modèles. 90 modèles que, en l’absence d’officialité, nous prendrons avec des pincettes, comme on dit.

Les 90 Samsung qui recevront One UI 3.0

One UI 3.0, ou simplement One UI 3, est la prochaine version de la couche propriétaire de Samsung car ils ont supprimé les noms précédents pour le reconcevoir à partir de zéro. Se débarrasser, entre autres, de la mauvaise réputation de Touchwiz dans les premières générations d’Android et de la couche coréenne elle-même.

Avec One UI 3 viendra une refonte de la zone de notification du téléphone ainsi que du menu supérieur d’actions rapides, qui continueront d’être personnalisables. De plus, l’écran de verrouillage pourra s’adapter aux grandes cartes d’information et nous aurons des améliorations pour les tablettes et les cartes pliantes. One UI 3 apportera également des appels vidéo en plein écran sur les appareils du fabricant.

Selon la fuite susmentionnée que nous avons mentionnée précédemment, les derniers modèles haut de gamme de la firme coréenne rattraperont One UI 3, mais il y a jusqu’à 90 téléphones ceux inclus dans une liste que, en l’absence de statut officiel de Samsung, nous prendrons avec prudence. Les 90 téléphones sont les suivants:

Samsung Galaxy S10, S10 5G, S10 +, S10e, S10 Lite Samsung Galaxy S20, S20 5G, S20 5G UW, S20 +, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G Samsung Galaxy Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G Samsung Galaxy Note 10, Note 10 5G, Note 10+, Note 10+ 5G, Note 10 Lite Samsung Galaxy Fold, Fold 5G, Fold 2, Fold 2 5G Samsung Galaxy Z Flip, Flip 5G Samsung Galaxy A Quantum Samsung Galaxy A01, A01 Core Samsung Galaxy A10, A10s, A11 Samsung Galaxy A20, A20e, A20s, A21, A21s Samsung Galaxy A30, A30s, A31 Samsung Galaxy A40, A40s, A41, A42 5G Samsung Galaxy A50, A50s, A51, A51 5G, A51 5G UW Samsung Galaxy A60 Samsung Galaxy A70, A70s, A71, A71 5G, A71 5G UW Samsung Galaxy A80, A8s Samsung Galaxy A90, A90 5G Samsung Galaxy M01, M01 Core Samsung Galaxy M10, M11 Samsung Galaxy M20, M21 Samsung Galaxy M30, M30s, 31, M31s Samsung Galaxy M40 Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy Tab S3 Samsung Galaxy Tab S5e Samsung Galaxy Tab S7, Tab S7 5G, Tab S7 +, Tab S7 + 5G Samsung Galaxy Tab Active Pro Sam sung Galaxy Tab A 10.1 2019, Tab A 8.0 2019 Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020, Tab A7 8.4 2020 Samsung Galaxy Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite Samsung Galaxy XCover Pro, XCover 4s

