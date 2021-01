Écrit par Carlos Rubio Mazas sur WhatsApp

L’une des raisons pour lesquelles j’ai eu mon premier smartphone était d’utiliser WhatsApp. A cette époque, les plans et tarifs des compagnies de téléphone étaient assez médiocres en termes de minutes d’appels et de prix des SMS, donc pouvoir parler «totalement libre» avec mes connaissances via des messages texte était une raison suffisante pour son acquisition.

Malgré le fait que l’essence de WhatsApp reste la même aujourd’hui qu’il y a dix ans, nous ne pouvons pas nier que sa popularité n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, c’est l’une des applications les plus téléchargées au monde sur Android et iOS et l’une des premières applications que l’on installe lors de l’acquisition d’un nouveau terminal. Cependant, malgré tout le temps qui s’est écoulé, WhatsApp continue d’être mal utilisé. En effet, vous pouvez également faire des erreurs avec une application si simple d’utilisation.

Tout ce que nous continuons à faire de mal sur WhatsApp aujourd’hui

Ensuite, nous examinerons tout ce que nous continuons à faire de mal sur WhatsApp aujourd’hui, malgré le fait que quelques années se sont écoulées depuis son lancement. Continuez à lire, car vous vous sentez sûrement identifié à plus d’un.

Des groupes pour tout et le problème de l’ajout d’un utilisateur

Et si pour le goûter de l’après-midi ce vendredi, pour le voyage de fin d’année, que se passerait-il si un groupe pour les parents de l’école, un groupe pour un enterrement de vie de garçon … Entrez simplement votre WhatsApp et comptez le nombre de groupes dans lesquels vous êtes impliqué. Le pire de tout est que sûrement beaucoup d’entre eux sans votre consentement exprès.

Au-delà des problèmes juridiques et non juridiques qui peuvent être causés par la présentation d’une personne à un groupe et l’exposition de son téléphone à des dizaines d’autres utilisateurs, créer un groupe WhatsApp pour toute activité que nous faisons est une erreur. Sauf en cas de besoin extrême, il vaut mieux les éviter ou utiliser l’outil que l’application elle-même nous propose appelé «Listes de diffusion».

Les maudits messages en chaîne et dérivés

Appelons cela des canulars, des spams, des images disant bonjour ou ce que nous voulons. Il n’y a rien que vous détestiez plus que ce type de message en chaîne. ce qui nous rappelle le bon vieux temps où les soi-disant fondateurs de MSN, John et Andy, nous ont avertis que si nous ne transmettions pas d’e-mail à 50 utilisateurs, notre compte disparaîtrait.

Eh bien, du fond du cœur, s’il vous plaît, en le suppliant … arrêtez d’envoyer des messages en chaîne. Tout le monde s’en fout. Je vous remercie.

Utilisez des phrases courtes, pourquoi?

Salut. Ça va? On se rencontre aujourd’hui? Ces trois phrases courtes pourraient aller dans un seul message, mais non, pour une raison étrange, il est préférable de les dire séparément afin que votre téléphone portable et le portable que vous portez sur votre anneau de poignet vibrent trois fois de suite en seulement dix secondes.

Heureusement, la langue espagnole est assez riche et a quelque chose qui s’appelle des signes de ponctuation et des paragraphes. Pour activer les touches qui introduisent ces caractéristiques, vous n’avez rien à faire d’étrange car elles sont livrées en standard sur tous les claviers que nous installons sur notre appareil Android. Sans blague, mieux d’envoyer un long message que 10 courts, vraiment, votre récepteur l’appréciera.

Si vous utilisez WhatsApp, vous êtes intéressé | Ce sont toutes les informations que WhatsApp a sur vous

Des audios qui ressemblent à des podcasts

Depuis l’arrivée des messages vocaux sur WhatsApp, l’utilisation de cet outil se développe. Dans certains cas, on n’exagère pas pour dire qu’ils ont changé la façon de communiquer en éliminant presque complètement l’envoi de texte au profit des messages audio.

C’est certainement un outil très utile, mais lorsque l’audio dépasse une série de minutes (disons 15 minutes), ne serait-il pas plus logique de passer un appel directement? C’est juste une idée …

Si vous n’arrêtez pas de recevoir des messages vocaux kilométriques, nous vous recommandons de lire notre article sur la façon d’augmenter la vitesse de lecture audio. Selon les amis que vous avez, cela pourrait littéralement vous sauver des heures de votre vie.

Bien sûr, il existe d’autres façons d’utiliser WhatsApp de manière incorrecte, même si nous pensons que ce sont les plus courants et surtout les plus ennuyeux. Bien sûr, utiliser cet outil pour essayer d’arnaquer et d’extorquer de l’argent à votre patron n’est pas très intelligent, même s’il s’agit déjà de cas extrêmes.

Sans aucun doute, WhatsApp est un service très utile mais comme toute autre application, il faut bien l’utiliser. Ou bien, mieux vaut utiliser Telegram.

Et vous, qu’est-ce qui vous dérange le plus dans WhatsApp?