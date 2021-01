La société coréenne offre de superbes cadeaux à ceux qui décident de leurs nouveaux produits phares dès le premier jour.

Écrit par María Veiga sur Samsung Galaxy S21

Samsung prépare un événement avec style pour recevoir ses prochaines voitures phares, les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Le rideau se lèvera le 14 janvier et là les mille et une informations publiées sur ces nouveaux terminaux auront tout le sens.

L’avant-dernière que nous vous proposons fait référence aux offres de lancement que la société coréenne présente pour les utilisateurs qui décidez de réserver à l’avance l’un des terminaux de la série Galaxy S21. Sûrement après l’avoir rencontrée, la personne indécise occasionnelle s’aventure à acheter et profite des avantages intéressants.

Savoir plus: Officiel: le nouveau Samsung Galaxy S21 sera présenté le 14 janvier

Qu’est-ce que vous obtenez en réservant un Galaxy S21

La première chose à savoir est que la période de réservation et de validité de ces offres de lancement sera deux semaines, entre le 14 janvier et le 28 janvier du même mois. Selon 91 Mobiles, ceux qui réservent un Samsung Galaxy S21 ou S21 + recevra les écouteurs en cadeau Galaxy Buds Live et le dispositif de suivi Samsung SmartTag.

En revanche, si vous optez pour la version plus premium, le Samsung Galaxy S21 Ultra, vous recevrez des écouteurs plus évolués, les Galaxy Buds Pro. Avec eux, comme leurs petits frères, les Samsung SmartTag.

Les écouteurs proposés dans les différentes versions du téléphone sont bien connus de tous, mais … Qu’est-ce que le Samsung Smat Tag? La firme coréenne a devancé d’autres fabricants renommés tels qu’Apple et est prête pour son lancement mondial ce dispositif de repérage d’objets ce qui, par exemple, fera cesser de perdre les clés de nous accompagner chaque jour une fois pour toutes.

Les balises actives sont essentiellement des balises électroniques qui intègrent un mécanisme permettant de suivre sans fil l’objet auquel elles sont attachées. Beau cadeau, hein?