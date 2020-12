Selon un rapport de CISCO, 70 pour cent de la décision d’achat du consommateur Le mexicain est basé sur l’expérience client. Cependant, la consommation a évolué bien au-delà de cela, au point que les habitudes d’achat sont orientées dans une variété de sens qui sont très difficiles à détecter.

Selon le rapport de «Baromètre de confiance Edelman 2020 (mondial)», une grande partie des consommateurs a acquis de nouvelles habitudes d’achat influencées par la mentalité de rareté dans un premier temps, ils finissent donc par acheter plus que nécessaire, mais en se concentrant sur la possibilité de l’utiliser sur le long terme.

McKinsey a rapporté que 75% des consommateurs ont connu différents comportements d’achat pendant la pandémie, y compris une volonté d’essayer de nouvelles marques.

Selon des données précises de WarcLes consommateurs sont actuellement sous la pression de grandes quantités d’informations, donc leur réaction naturelle est l’incertitude, ils ne savent pas comment réagir à la saturation et ont peur d’agir en conséquence, donc cela impacte leurs achats, ils les font attentionné et prudent.

De plus, une étude récente de Medallia Zingle a révélé que 77% des consommateurs chercheront à avoir le moins d’interaction physique dans une entreprise et préféreront faire des achats en ligne avant de décider de visiter, cela a définitivement changé les choses pour les magasins cette année, a transformé les plans et les investissements des agences et des marques.

Pendant ce temps, 87% des consommateurs disent que les marques devraient continuer à offrir des options de livraison en bordure de rue, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’e-commerse a grimpé en flèche et pourquoi les restaurants et les magasins ont augmenté leurs points. ventes 100% orientées vers le drive ou le click and collect.

Tout a changé pour le consommateur en 2020 et ces changements impacteront la 2021 qui est sur le point de démarrer, avec tous les espoirs de croître au-delà des attentes, simplement de voir la reprise pour se remettre sur les rails.