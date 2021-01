Lorsqu’une personne veut résoudre un problème quotidien, elle ne choisit pas d’envoyer un message ou de passer un appel comme première option, lorsque le problème est grave, elle donne la priorité à le faire personnellement, la même chose se produit dans attention au client, du moins dans un pays comme le Mexique, où si les médias numériques gagnent du terrain face à la pandémie, il est également vrai que cela est pris en compte car il n’y a pas d’alternative, la contingence les empêche d’aller physiquement, mais cela ne traduit pas qu’ils ne veulent pas le faire .

Le service client fait face à une potion très complexe au cours de cette 2021, étant donné l’impossibilité d’entrer en contact direct, force est de constater qu’elle doit être résolue à distance au mieux. Il est si important de parvenir au meilleur accord dans le canal du service client basé sur l’expérience, que 86 pour cent des clients Se désengage d’une entreprise en raison d’un service médiocre, selon Impact Report de Harris Interactive.

Dans le monde entier, selon le Rapport sur les tendances de l’expérience client 2021 (CX) de Zendesk, les données de plus de 90000 entreprises dans le monde confirment qu’elle continue d’être fondamentale dans les affaires, de plus en plus en Amérique latine, où elle a enregistré une augmentation 44 pour cent du nombre de demandes de soutien depuis le début de la situation d’urgence.

La technologie est de plus en plus importante à cet égard; En fait, 75% des dirigeants ont déclaré que COVID-19 a accéléré l’adoption de la technologie dans leurs entreprises à l’échelle mondiale et qu’en Amérique latine, des solutions technologiques ont été mises en œuvre notamment pour automatiser leurs processus (66%), offrir de multiples canaux. aux clients (94%) et de personnaliser leurs expériences grâce à une opération basée sur les données (112%).

Plus précisément au Mexique, les stratèges peuvent prendre comme guide que le 66% des clients ont déclaré que l’expérience était la plus importante pour eux maintenant par rapport à il y a un an et 81% des entreprises ont indiqué que leur organisation donnait la priorité à l’expérience client il y a plus d’un an, des chiffres supérieurs à la moyenne mondiale de 50% et 63% respectivement.

En plus de la technologie, il est clair que l’un des points qui restera fondamental dans le service client est ce que les consommateurs perçoivent comme des normes respectées en face à face, comme le révèle l’étude. “Profile Shopper Marketing 2020” du département de recherche Merca2.0, qui a déterminé que 50,3% des Mexicains souhaitent que les clients d’un magasin respectent toutes les mesures de prévention de la contagion, telles que l’utilisation de masques faciaux, de gel antibactérien, de mesure de la température et de tout type de contact physique.

En fait, 47% considèrent le COVID-19 comme leur principale préoccupation, selon le · Baromètre COVID-19 Mexique – Vague 3 ”de Kantar. Ces aspects sont essentiels aux stratégies axées à cet égard dans la nation mexicaine.

