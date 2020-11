Orange depuis 2019 enchaîne ses pires records de portabilité mobile et de gain net de fibre, ce qui l’a conduit il y a longtemps à montrer publiquement sa volonté de réorienter votre stratégie low cost. Une mise à niveau à faible coût qui a commencé au cours de l’été et qui a maintenant été renforcée par des améliorations notables de l’OMV Simyo.

En tout, Orange propose quatre marques low-cost, théoriquement axés sur différents profils d’utilisateurs, mais comme tous ces MVNO sont en constante amélioration des conditions, il n’est pas toujours facile de savoir lequel de leurs tarifs peut le mieux répondre à vos besoins, nous allons donc revoir le meilleurs tarifs pour Simyo, Amena, Jazztel et República Móvil à côté de la principale avantages et différences de chacune de ces marques.

Combiné fibre et mobile à partir de 28,49 euros

Parmi les principales caractéristiques, Simyo se démarquera pour offrir l’option de ligne mobile sans appels, mais avec plus de concerts; République mobile pour avoir la vitesse de fibre plus rapide; Amena pour avoir l’un des des tarifs plus équilibrés avec ses 20 Go cumulés pour 35,95 euros; et Jazztel pour proposer des tarifs membres de la famille avec des données partagées.

De plus, Amena et Jazztel sont les seuls à inclure téléphone fixe avec des appels gratuits, vers les fixes dans le premier cas, et vers les fixes et mobiles dans le cas de Jazztel. Amena, Jazztel et Simyo seront les seuls accumuler des gigaoctets non consommé, Simyo et República Móvil ont CGNAT activé par défaut, mais seulement Séjour de 3 mois. En revanche, República Móvil est la seule à ne pas proposer de mobiles à tempérament. le frais mensuels et principales caractéristiques de la combinaison bon marché des marques blanches d’Orange sont comme indiqué dans la comparaison suivante.

Au-delà des petites différences de prix et de conditions indiquées dans le tableau comparatif, nous allons également passer en revue tous les caractéristiques, avantages et inconvénients de tous les low cost proposés par Orange à travers ses marques blanches, qui sont résumées ci-dessous:

avantage

Désavantages

Amena

Accumulez les concerts 1 mois.

Remise en ligne mobile supplémentaire.

Mobile à tempérament.

Comprend une ligne fixe avec des appels vers des lignes fixes.

SMS gratuit.

Sans CGNAT.

Vitesse de fibre unique.

Restez 12 mois.

MultiSIM non disponible.

Fibre indirecte + 3 €.

Jazztel

Accumulez les concerts 1 mois.

Remise en ligne mobile supplémentaire.

Mobile à tempérament.

Comprend une ligne fixe sans appels gratuits.

MultiSIM disponible pour 3,63 €.

Il permet d’augmenter la vitesse de la fibre à 600 Mbps pour 8 €.

Sans CGNAT.

25 cents / SMS.

Restez 12 mois.

Fibre indirecte + 3 €.

Simyo

Accumulez les gigas 3 mois.

Mobile à tempérament.

Restez 3 mois.

Il permet d’augmenter la vitesse de la fibre à 300 Mbps pour 5 €.

N’inclut pas la ligne fixe.

Pas de remise en ligne mobile supplémentaire.

10,9 cents / SMS.

MultiSIM non disponible.

Fibre indirecte non disponible.

CGNAT activé.

République mobile

Restez 3 mois.

Deux options de vitesse de fibre.

Il n’accumule pas de concerts.

Sans mobiles à tempérament.

N’inclut pas la ligne fixe.

Aucune remise en ligne mobile supplémentaire.

10,9 cents / SMS.

MultiSIM non disponible.

Fibre indirecte non disponible.

CGNAT activé.

Simyo sans concurrence en contrat mobile uniquement

Après l’amélioration appliquée aux taux de Simyo, l’OMV ôte à la République Mobile la position de opérateur le moins cher, et ce sera moins cher dans la plupart des offres. En prépayé, Simyo est sans égal au sein du groupe Orange, il bénéficie donc également des tarifs les moins chers.