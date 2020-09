Hilary Swank joue dans Away, qui se retrouve cette semaine en tête de notre liste des émissions les plus regardées sur Netflix.

L’émission parle des incroyables réalisations associées à l’exploration spatiale – ainsi que du coût humain qui leur est associé.

Les données de cette liste des émissions les plus regardées sur Netflix proviennent comme toujours de l’équipe de Reelgood.

En parcourant la liste des émissions les plus regardées sur Netflix cette semaine, je me suis souvenu d’un passage du roman de Meg Howrey en 2017, The Wanderers, qui était si évocateur que je ne pouvais pas continuer à lire parce que j’y pensais tellement. Il y a eu plusieurs endroits où cela s’est produit pour moi en lisant le roman, en fait, mais pour ce cas précis, c’était lors d’une description de Michael Collins d’Apollo 11, qui a piloté le module de commande Columbia autour de la Lune. Cela se passait, bien sûr, alors que ses coéquipiers Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient occupés à marcher à la surface de la Lune après avoir effectué le premier atterrissage en équipage sur le corps.

«Ce n’était pas Neil ou Buzz qui l’avaient intéressée, ni même la lune elle-même», écrit Howrey dans The Wanderers, qui parle d’un groupe d’astronautes choisis pour s’entraîner pour la toute première mission sur Mars. «Elle avait été attirée par le héros le plus méconnu de la mission: Michael Collins, seul en Colombie, dérivant autour de la lune dans une splendeur solitaire exquise pendant que Buzz et Neil se livraient au travail terrestre consistant à déposer une plaque, à ériger un drapeau et à rassembler rochers. Toutes les deux heures, Michael Collins avait perdu le contact radio pendant quarante-huit minutes lorsque la lune se tenait entre lui et la Terre, et pendant ces minutes, il était la personne la plus seule de l’histoire des gens. L’un des protagonistes du roman, l’astronaute américaine Helen Kane, aimait penser à Collins et à ce qu’il a vécu, seul et flottant dans l’espace. Cela a été présenté comme emblématique du rêve de Kane. L’espace – pas un point ou une planète spécifique en son sein, juste de l’espace.

C’est mon genre d’art de science-fiction préféré, pas seulement les représentations du genre qui imaginent tous les aspects cool et high-tech de ce que l’avenir pourrait nous réserver, mais celles qui s’efforcent de plonger profondément dans l’humanité de tout cela. comment tout ce qui va des voitures autonomes au tourisme spatial peut avoir un impact sur la vie d’une personne normale. Le livre de Howrey est comme ça. Il imagine un avenir dans lequel un type d’entrepreneur de SpaceX a ouvert le voyage spatial aux premiers humains, et vous apprenez les histoires de ces gens et pourquoi ils veulent faire un voyage fantastique mais dangereux au-delà des étoiles. Et ce qu’une telle chose fait pour une famille, pour qu’une personne se lance dans ce genre d’aventure.

J’aborde tout cela, car Hilary Swank joue actuellement dans une nouvelle série fantastique de Netflix (appelée Away) qui me rappelle beaucoup ce livre.

La série de 10 épisodes du producteur exécutif Jason Katims et créée par Andrew Hinderaker met également en vedette Josh Charles et se concentre, selon Netflix, sur «les progrès incroyables que les humains peuvent accomplir et les sacrifices personnels qu’ils doivent faire en cours de route. Alors que l’astronaute américaine Emma Green (Hilary Swank) se prépare à diriger un équipage international lors de la première mission sur Mars, elle doit concilier sa décision de laisser derrière elle son mari (Josh Charles) et sa fille adolescente (Talitha Bateman) quand elles ont le plus besoin d’elle.

«Alors que le voyage de l’équipage dans l’espace s’intensifie, leur dynamique personnelle et les effets de l’éloignement de leurs proches sur Terre deviennent de plus en plus complexes. Away montre que parfois pour atteindre les étoiles, nous devons quitter la maison.

Pour la semaine du 3 au 9 septembre, il s’agissait de l’émission la plus regardée sur Netflix, selon les dernières données partagées avec . par le service de moteur de recherche de streaming Reelgood. Chaque semaine, ainsi que sur une base mensuelle, l’équipe de Reelgood partage avec nous un aperçu de ce que ses millions d’utilisateurs mensuels utilisent le service pour diffuser, et elle offre toujours des informations intéressantes sur les émissions et les films qui réussissent particulièrement bien à à tout moment dans l’univers du streaming.

La liste complète (des séries les plus regardées cette semaine sur Netflix, par Reelgood) est disponible ci-dessous. Comme indiqué, il est surmonté par Away, un drame spatial captivant qui vaut bien votre temps. Aller sur Mars peut-il faire de nous de meilleurs humains? Away est une tentative profondément captivante de répondre à cette question.

Une façon

Cobra Kai

Sombre

L’Académie des parapluies

Lucifer

Breaking Bad

Le bureau

Score élevé

Choses étranges

Jeune Wallander

