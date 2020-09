En utilisant les scores IQ, SAT et ACT, la collecte de données peut montrer quels états sont plus intelligents que d’autres.

Il y a quelques surprises en haut et en bas de la liste.

Les données ont un biais intégré, il est donc important de tout prendre avec un grain de sel.

Les États-Unis sont une grande région et il y a beaucoup de gens brillants qui vivent dans chaque État du pays. Cela étant dit, certains États ont la réputation d’être un peu plus bêtes que d’autres. Le tristement célèbre «Florida Man» en est un excellent exemple. Tout le monde de Floride n’est pas idiot, mais les gars de Floride semblent faire des choses stupides à un rythme plus élevé que la plupart des autres États.

Dans un classement national des scores de QI en combinaison avec les scores des tests SAT et ACT, nous pouvons en fait voir quels États sont plus intelligents que d’autres, du moins sur papier. Le QI n’est pas la solution ultime pour mesurer l’intelligence, mais c’est un bon indicateur de la capacité mentale, et certains états semblent certainement être un peu plus intelligents que d’autres.

Sur la base des données, voici les 10 États les plus intelligents des États-Unis:

Massachusetts

Minnesota

New Hampshire

Connecticut

Wisconsin

Kansas

Vermont

Iowa

New Jersey

Colorado

D’accord, certains d’entre eux ont un sens parfait. Massachusettes abrite le MIT et un certain nombre d’autres instituts où travaillent des personnes très, très intelligentes. Le Minnesota est froid 11 mois par an, alors les gens s’assoient et lisent probablement l’encyclopédie. Et bien sûr, le Wisconsin fait partie du top 5 parce que j’y vis et que je suis absolument génial.

Jetons maintenant un œil au bas de la liste, classés dans l’ordre inverse (le numéro 1 est donc le plus « stupide »).

Hawaii

Nevada

Mississippi

Alabama

Floride

Caroline du Sud

Virginie-Occidentale

Louisiane

Caroline du Nord

Arizona

Yikes. Quelques surprises ici. Hawaï arrive au premier rang est quelque peu déroutant, mais quand on considère que les gens là-bas vivent essentiellement au paradis, qui a le temps d’étudier ou de penser à autre chose qu’à la plage? La Floride fait une apparition ici, bien sûr, à cause de Florida Man, et les deux Carolines sont là parce qu’ils pensaient probablement que c’était une compétition (je plaisante!).

Dans tous les cas, peu importe où se situe votre état sur la liste. Si vous avez des amis dans un autre État qui sont classés plus bas, allez-y et donnez-leur un coup, mais ne le prenez pas trop dur si vous trouvez que votre État se classe près du bas.

Il est également bon de se rappeler que les revenus peuvent avoir un impact considérable sur ce type de données. Les États comptant un nombre plus élevé de familles à faible revenu sont moins susceptibles d’avoir autant d’étudiants que les autres États, ce qui faussent considérablement le classement général. Aucune de ces mesures n’est parfaite, alors prenez tout cela avec un gros grain de sel.

