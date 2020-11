Ce sont les jeux avec de l'or pour novembre 2020

Microsoft a rendu publics les titres qui seront disponibles en novembre avec le “Jeux avec de l’or«Quatre jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate peuvent obtenir gratuitement pour élargir notre collection.

Aragami: Shadow Edition (disponible du 1er au 30 novembre sur Xbox One).

Embarquez pour un voyage sombre rempli de sang et de secrets dans Aragami: Shadow Edition. Y compris le jeu original et sa préquelle, Nightfall, incarnez l’assassin mort-vivant qui a le pouvoir de contrôler les ombres. Battez vos ennemis en utilisant un large éventail de pouvoirs surnaturels en mode histoire ou faites équipe avec un ami en multijoueur en ligne cross-play et mettez vos compétences furtives à l’épreuve.

Swimsanity! (Disponible du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One).

Libérez la folie avec Swimsanity! Faites équipe avec vos amis et déployez une variété de power-ups et d’armes uniques, ou combattez-vous pour être le dernier Mooba debout. Avec plus de 150 défis à travers les 8 modes de jeu, l’intensité ne s’arrête pas dans ce jeu de tir coopératif sous-marin.

Full Spectrum Warrior (disponible du 1er au 15 novembre sur Xbox One et Xbox 360).

Préparez-vous pour le déploiement du titre Xbox classique, Full Spectrum Warrior. Ce qui a commencé comme une aide à la formation pour l’armée américaine est devenu le simulateur de combat d’infanterie le plus réaliste en milieu urbain. Commandez des escouades Alpha et Bravo en utilisant des protocoles d’infanterie authentiques dans un environnement urbain en proie à des situations dangereuses.

LEGO Indiana Jones (disponible du 16 au 30 novembre sur Xbox One et Xbox 360).

Enfilez votre chapeau, prenez le fouet et cherchez fortune et gloire dans LEGO Indiana Jones. La trilogie originale utilise la construction amusante et créative de LEGO et la combine avec l’ingéniosité, l’action audacieuse et implacable des films originaux. Construisez, combattez et combattez à travers tous vos moments cinématographiques préférés dans le vrai style LEGO.