Les Game Awards C’est l’une des récompenses les plus importantes de l’univers des joueurs. Le gala clôturera une année mouvementée pour l’industrie du jeu vidéo –tu sais, des trucs pandémiques-, mais intéressant en termes de communiqués et d’actualités. Et enfin, nous rencontrerons les meilleurs titres de 2020.

Après quelques mois après l’annonce de la date de l’événement et des lieux à partir desquels il sera diffusé, lLes organisateurs ont dévoilé les jeux vidéo qui pour avoir pris certaines des statuettes de prix, y compris les plus importantes de la nuit: Jeu de l’année.

Une nouvelle modalité pour les Game Awards

En raison de la pandémie, la performance traditionnelle Les Game Awards Il sera adapté à un format de streaming comme la plupart des événements de l’industrie du divertissement cette année. Geoff Keighley, producteur exécutif des prix, a révélé à la mi-septembre que cette édition aurait lieu 10 décembre prochain.

Et ce n’est pas tout puisque l’alternative livestream permettra aux organisateurs de faire cette livraison depuis trois villes différentes: Los Angeles, Londres et Tokyo. Heureusement, les prix seront ouverts à tous ceux qui souhaitent le voir à partir de diverses plates-formes telles que YouTube, Twitch et Facebook Live, tandis que l’extension de la couverture se fera sur Twitter, Steam et le portail IGN, comme indiqué sur le site Web de l’événement.

Nominés pour le “ Jeu de l’année ” aux Game Awards

Les Game Awards, considérés ‘l’Oscar de l’industrie du jeu vidéo’, C’est un prix très large en termes de catégories et cette année ne sera pas l’exception. La livraison du 10 décembre prochain est pleine d’attentes pour le joueur du monde qui, sans aucun doute,Ils ont profité de la quarantaine pour tester les titres de différents développeurs.

Certains des nominés les plus importants de cette édition portent les noms de The Last of Us Part II (Sony Intercative Entertainment), Enfers (Jeux Supergiant) et Final Fantasy Remake VII (Square Enix), qui se battra petit à petit pour remporter le prix Jeu de l’année ainsi que d’autres grandes catégories.

Mais le détail qui a sans aucun doute attiré l’attention après l’annonce officielle des nominés a été l’inclusion de Animal Crossing: Nouveaux horizons (Nintendo), qui sort du moule du jeu d’action qui caractérise les autres prétendants au GOTY (Jeu de l’année). Le triple de cette section est terminé Doom éternel (id Software / Bethesda) et Fantôme de tsushsima (Sucker Punch / Sony Interactive Entertainment).

Avec ces jeux vidéo en tête d’affiche des prix, nous sommes prêts et ravis de rencontrer les gagnants dans quelques jours. En attendant, nous vous laissons ci-dessous la liste des nominés dans les catégories les plus importantes et ICI, vous pouvez consulter plus de détails sur le prix afin que vous puissiez vous inscrire et voter pour votre favori. Selon vous, qui remportera le jeu de l’année?

Meilleure direction de jeu

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushsima

Enfers

Demi-vie: Alyx

The Last f Us Part II

Meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis Rim

Final Fantasy 7: Remake

Fantôme de tsushima

Enfers

Le dernier d’entre nous 2

Meilleure direction artistique

Final Fantasy 7: Remake

Fantôme de tsushima

Enfers

Ori et la volonté des feux follets

Le dernier d’entre nous, partie 2

Meilleur jeu indépendant

Charogne

Les gars de l’automne

Enfers

Spelunky 2

Spiritfarer

Meilleur jeu pour appareils mobiles

Parmi nous

Call of Duty: Mobile

Impact Genshin

Légendes de Runeterra

Café et mélange Pokémon

Meilleur jeu de réalité virtuelle

Rêves

Demi-vie: Alyx

Iron Man VR de Marvel

Star Wars: Escadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Meilleur jeu d’action

Doom éternel

Enfers

Demi-vie: Alyx

Nioh 2

Rues de la rage 2

Meilleur jeu d’aventure

Assassin’s Creed Valhalla

Fantôme de tshushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Star Wars Jedi: Ordre déchu

TLOU 2

Meilleur jeu de rôle

Impact Genshin

Remake de Final Fantasy VII

Personne 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: comme un dragon

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: édition Champion

Sous Night In-Birth Exe: Late

One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Meilleur jeu de sport ou de course

Saleté 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Parmi nous

Call of Duty: Warzone

Les gars de l’automne

Valorant