Lors de l’achat d’un jeu vidéo, nous prenons généralement en compte plusieurs éléments, dont la durée. De nombreux joueurs recherchent de grandes quantités de contenu avant tout, si possible, en solo. Si vous en faites partie, voici quelques propositions infaillibles

Personne 5 Royal C’est l’un des JRPG les plus importants de 2020, mais aussi l’un de ceux pour lesquels vous aurez besoin de deux vies si vous voulez le terminer à 100%. La version la plus complète du chef-d’œuvre d’Atlus apporte du nouveau contenu, mais sa campagne principale est déjà estimée à plus de 100 heures.

Dans un top sur les jeux les plus longs disponibles aujourd’hui, vous ne pouvez pas manquer Skyrim. Le titre vétéran de Bethesda est toujours au top en termes de durée. Terminer Skyrim avec des missions secondaires, des extensions et l’histoire principale est une tâche ardue qui peut être plus de 200 heures.

La légende de Zelda: Souffle de la nature | Nintendo

La légende de Zelda: le souffle de la nature C’est un de ces jeux qui triche. Votre campagne dure environ 50 heures, pas mal dans le cas d’un bac à sable. Cependant, si l’aventure parvient à vous rattraper, cela peut vous surprendre que le jeu soit prolongé au-delà de 150 heures. Il y a trop à faire à Hyrule même après avoir vaincu Ganondorf.

Un jeu Rockstar ne pouvait pas manquer dans la liste. C `est vrai que Red Dead Redemption 2 Il a un mode en ligne, mais nous considérons que son aspect solo est suffisamment fort pour vous donner plus de 160 heures de jeu. La campagne principale est aussi longue que peu nombreuse, à laquelle s’ajoute le grand nombre de tâches à effectuer réparties sur sa vaste carte.