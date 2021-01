Lorsque la pandémie a fait rage à travers le monde il y a quelques mois – en mars de l’année dernière pour être précis – les gens ont dû chercher quelque chose pour se retrouver seuls. Dans ce sens, sûrement plus d’un se sont tournés vers les jeux vidéo Pour traverser le moment C’est ainsi que, d’un moment à l’autre, plusieurs titres comme Fortnite, parmi nous ou Feu libre ils ont gagné beaucoup de terrain dans la vie des joueurs.

Eh bien, plusieurs d’entre eux ont monopolisé les listes les plus importantes de l’industrie. Ci-dessous, nous collectons les jeux vidéo les plus demandés pour les appareils mobiles de tout au long de 2020 sur des plateformes telles que l’App Store et le Play Store.

‘Free Fire’ dirige l’application Anie

De quelques années à ici, le bataille royale ils sont devenus une sensation parmi les joueurs du monde. Bien sûr, dans ce genre, Feu libre est devenu l’un des titres les plus reconnus et les plus importants de l’industrie, générer des attentes à chaque nouvelle version et mise à jour qui monte sur la plate-forme.

Tout ce succès s’est à nouveau reflété à la fin de l’année dernière, comme Ce jeu vidéo a été officiellement annoncé comme le jeu le plus téléchargé pour les appareils mobiles de 2020 d’accord avec Appli Anie, le premier fournisseur mondial de gestion de données et d’analyses mobiles.

Voir sur YouTube

Il a réalisé réalisé par Feu libre est spécifié dans le dernier rapport présenté par App Anie appelé État du mobile. Dans le classement des jeux vidéo mobiles les plus téléchargés, le titre de Garena arrive en tête de liste pour la deuxième année consécutive.

De plus, à travers une déclaration, les développeurs de FF indiquent que le jeu a établi un nouveau record en enregistrant plus de 100 millions d’utilisateurs quotidiens en 2020. Sera-t-il répété dans les mois à venir comme le plus demandé par les joueurs?

Vous pouvez également lire: ÉPIQUE! GOKU FAIT PARTIE D’UNE ÉDITION DE ‘THE KING OF FIGHTERS’

“ Parmi nous ” a été soulevé sur AppTopia

Comment oublier toute la folie qui Parmi nous déchaîné dans les réseaux. Bien qu’il s’agisse d’un jeu vidéo disponible depuis quelques années dans les boutiques en ligne, c’est jusqu’à cette pandémie que enregistré un boom de popularité. Et pas seulement dans l’univers des joueurs; Les réseaux sociaux étaient inondés de toutes sortes de mèmes liés au jeu.

Au regard de son impact sur les mobiles du monde, la création de InnerSloth il est devenu le jeu le plus téléchargé de la liste accordée par AppTopia avec plus de 264 millions de téléchargements tout au long de l’année dernière, laissant derrière eux d’autres titres tels que Surfeurs de métro, feu gratuit, paysages de jardin et plus de titres. Voici le graphique.

Que dit AppFigures sur les jeux vidéo?

La plateforme AppFigures a également ajouté aux listes des jeux vidéo mobiles les plus téléchargés, mais dans son cas, ils se sont concentrés sur une période plus courte et plus importante de 2020: les dates de décembre. Avec le froid des jours de Noël et l’arrivée de l’hiver, Nous sommes presque certains que beaucoup de gens ont choisi de rester chez eux bien couverts, avec un chocolat chaud pour passer des heures et des heures à jouer.

Selon ce que cette base de données indique, le jeu le plus téléchargé en décembre dernier était à nouveau Parmi nous, à la fois dans le IOS App Store (Apple) et Android Play Store (Google). Le plus drôle est que dans les deux magasins, le jeu de InnerSloth C’est le seul qui maintient une performance constante puisque les positions suivantes varient considérablement dans les titres pour chaque liste.

Nous pourrions prendre pour acquis, alors, que Parmi nous C’était le grand gagnant de 2020 en termes de jeux mobiles. Mais comme toujours, l’opinion qui compte est la vôtre. Selon vous, quel était le meilleur jeu mobile de l’année? Nous vous lisons.