Ceux qui ont un magasin d’applications n’ont pas de trésor, mais ils ont la possibilité de sélectionner les meilleures applications de l’année dans leur magasin. Google l’a fait, Apple l’a fait, Huawei l’a fait et maintenant c’est à Samsung de choisir le meilleures applications et jeux de l’année dans son magasin, le Galaxy Store.

Samsung a choisi le meilleurs jeux, applications, thèmes, sphères et capsules pour Bixby dans ses récompenses pour le meilleur de l’année dans le Galaxy Store. De toute évidence, la plupart des applications se concentrent sur l’écosystème Samsung, même si vous trouverez également certaines de ces applications sur Google Play.

Les meilleurs jeux

Dans les meilleurs jeux, Samsung a choisi le jeu avec les meilleurs graphismes, le meilleur jeu de simulation, d’action, occasionnel, d’arcade, indépendant et d’arcade. En outre, il a décerné le prix à jeu de l’année, qui a été Fortnite. Voici les gagnants:

Les meilleures applis

La sélection des candidatures est beaucoup plus courte, n’ayant que deux gagnants: une pour la meilleure application de bien-être – prise par BetterHelp – et l’autre pour l’application la plus innovante:

Les meilleures sphères pour smartwatch

Quand il s’agit de personnaliser les montres Galaxy Watch, Samsung a décerné cinq prix au meilleur designer, à la meilleure collection de visages, aux visages les plus innovants et les mieux conçus et au meilleure application pour une smartwatch, qui a amené Talk to Alexa. Voici les gagnants:

Les meilleurs thèmes

Un prix a également été décerné pour la personnalisation du mobile à travers des thèmes. Samsung a décerné le prix du meilleur nouveau concepteur, de la meilleure collection de thèmes, des thèmes les plus innovants et les mieux conçus et du meilleur pack d’icônes de l’année. Ce sont les gagnants.

Les meilleures applications Bixby

A Bixby, seuls deux gagnants. Le premier prix est pour Spotify pour son intégration avec Bixby avec lequel vous pouvez choisir et jouer des chansons avec votre voix. Le second est pour le développeur Sky Weather, qui remporte le prix Bixby Developer of the Year.

