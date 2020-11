Peu de temps après la fin de l’année, et avec l’incertitude de savoir quelles seront les meilleures applications choisies par les utilisateurs de Google Play, Samsung Dev Spain a annoncé ses favoris 2020. Pour afficher du contenu télévisé sur votre mobile, un guide de voyage et plus encore.

Samsung maintient sa propre boutique d’applications sur les mobiles Galaxy. Et pour nourrir ce magasin de nouveaux logiciels, la société accompagne les développeurs dans tous les pays où elle commercialise ses mobiles, également en Espagne. Samsung Dev Spain est la communauté qui rassemble les créateurs de logiciels espagnols. Et vient de décerner le récompenses pour les meilleures applications de l’année, quatre applications qui offrent divertissement, culture et fonctionnalités.

Récompenses de la communauté des développeurs espagnols

Les développeurs espagnols se sont rencontrés le 12 novembre lors du Samsung Dev Day, un événement où ils ont discuté du présent et de l’avenir des logiciels ainsi que des technologies qui amélioreront les applications, telles que la 5G. La réunion a également permis de connecter les développeurs et de découvrir quelles applications méritent d’être reconnues pour leurs efforts et leur portée. Et aujourd’hui, nous avons rencontré les quatre gagnants.

Samsung Dev Espagne a mis en évidence quatre applications de développement espagnoles avec le ‘Prix ​​du meilleur développeur‘, un prix qui récompense le meilleur logiciel disponible dans le Galaxy Store et dans la boutique Samsung Apps pour les téléviseurs intelligents. Les gagnants étaient:

Alacarta RTVE. Célèbre application de la télévision publique espagnole qui propose tous les contenus diffusés par sa plateforme sous forme de streaming à la demande.

GOAZ. Communauté de voyageurs à partir de laquelle vous pouvez organiser un voyage en obtenant des recommandations personnalisées.

Tallk. Application développée en collaboration avec Samsung qui facilite la communication avec les personnes touchées par la SLA.

Classe virtuelle ‌MAN. Application du musée archéologique national qui propose des visites thématiques à ceux qui fréquentent ses musées.

Les quatre applications primées sont disponibles à la fois dans le Galaxy Store des mobiles Samsung et dans le Google Play Store. Ils sont gratuits et peuvent être téléchargés sur presque tous les téléphones mobiles et tablettes.

Plus d’informations | Samsung

