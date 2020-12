Nous pensions que nous ne dirions jamais cela, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, 2020 est sur le point de se terminer, pouvez-vous le croire? C’est pourquoi beaucoup comptent les bonnes choses qui nous sont arrivées au cours de ces près de 12 mois, et bien que cela puisse ne pas sembler comme ça, il y avait des options dont certains ont sans aucun doute fait la grève alors que nous étions enfermés en quarantaine, Parmi eux, nous avons des applications et des jeux, et Apple le sait bien.

Comme chaque année, ceux de Cupertino présentent une liste des meilleurs de l’App Store, où ils se souviennent et honorent 15 applications et jeux qui, en mots, ont inspiré le monde en 2020. Et cette fois, ils ont introduitCertaines options se sont avérées essentielles pour rendre la vie plus facile, plus saine et plus connectée Cette année étrange, ils soulignent également son impact culturel positif, son utilité et son importance.

Apple reconnaît les applications qui nous ont simplifié la vie

«En une année de tant de moments de commodité et de connexion aux applications, il n’est pas étonnant que les gagnants de l’App Store Best of 2020 aient fait plus qu’impressionner par leur innovation technique et leur design magnifique. Ils nous ont inspirés à apprendre et à créer, et ils nous ont aidés à nous connecter et à trouver de nouvelles façons de nous sentir proches. Ils nous ont rappelé de prendre soin de nous. Et ils nous ont aidés à expirer et à nous amuser », a déclaré Apple à propos de ces applications.

Et comme il est d’usage, La société Manzanita a divisé chacune des applications et des jeux en différentes catégories, qui représentent les différents systèmes dont ils disposent; ils savent déjà, macOS, iOS, iPad OS, Apple TV et watchOS. Mais assez parlé, nous allons vous dire ici quelles ont été ces applications qui l’ont cassé en 2020 dans l’App Store, êtes-vous prêt?

Ce sont les meilleures applications de l’année

iPhone: Wakeout!, Développé par Andres Canella.

iPad: Zoom

Mac: Fantastique développé par Flexibits.

Apple TV: Disney +

Montre Apple: Endel

Sur Réveillez-vous!, Apple a mentionné que cette application nous a aidés trouver le temps et la volonté de continuer à avancer, avec des exercices faciles qui tirent le meilleur parti de la vie à la maison. Et que dire de Zoom, qu’est-il arrivé de une application de conférence professionnelle dans un lieu où la vie se déroule Et dans un outil fondamental pour communiquer en ces temps de pandémie, non?

Et voici les jeux 2020

iPhone: Genshin Impact par miHoYo

iPad: Légendes de Runeterra par Riot Games

Mac: Disco Elysium par ZA / UM

Apple TV: Dandara Trials of Fear de Raw Fury

Arcade d’Apple: Sneaky Sasquatch par RAC7

Au cas où vous ne seriez toujours pas coincé avec ce titre, Genshin Impact est un RPG en monde ouvert Il a permis aux joueurs du monde entier d’explorer un royaume immense rempli de monstres colorés et de titans tremblants, animés par des effets visuels spectaculaires. Tandis que Disco Elysium est venu sur le Mac pour montre-nous une histoire qui est une méditation géniale sur les inégalités systémiques, les décisions difficiles et ce qui fait de nous ce que nous sommes.