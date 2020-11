Le direct rigoureux, toutes les offres en détail.

Écrit par JuanMi Guirado

le Le Black Friday 2020 est déjà une réalité, et nous voulons vous proposer les meilleures offres de nos jours En un seul endroit. Nous avons connu les différences entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday, nous avons avancé sur la façon dont ce Black Friday allait se passer dans tous les magasins, ou nous avons donné des conseils pour affronter cette période de soldes, et nous ne pouvons vous montrer que les meilleurs.

Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, Phone House, PcComponentes et bien d’autres magasins Ils offrent des rabais sans fin sur les produits que vous attendiez depuis toute cette année troublée. Eh bien, tenez le téléphone très fort, les courbes arrivent.

Les meilleures offres du Black Friday en quelques mots

Téléphones mobiles / smartphones

Marques mythiques Ils remettent leurs terminaux le Black Friday, de Motorola, à Samsung, en passant par Xiaomi ou realme. Tu ne peux pas rater toutes nos compilations de produits à prix réduit. Nous avons découvert que le realme 6 Pro peut descendre à 172 €, que LG a l’un des plus beaux téléphones en vente ou que le Motorola avec 5G a une réduction. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le POCO M3 est déjà une réalité, et son lancement fait grimper des cloques dans le milieu de gamme pour son petit prix.

Son et image

Gardez notre centre multimédia et notre audio portable il est essentiel d’aller au dernier. Le meilleur son et l’image la plus impressionnante se rencontrent en ce Black Friday 2020. Saviez-vous que Music Unlimited d’Amazon et Kindle Unlimited sont presque gratuits? Et que vous pouvez acheter une barre de son LG de haute qualité pour peu? Assurez-vous de manquer les appareils Echo avec jusqu’à 50% de réduction. Ces offres quotidiennes et bien d’autres encore sur Explica.co.

Wearables / montres intelligentes

La meilleure technologie à votre disposition, et nous ne parlons pas de mobiles. Renouveler (ou acheter une nouvelle) une montre intelligente ou un bracelet intelligent nous aidera à avoir un meilleur contrôle de notre activité quotidienne, pour pouvoir moins regarder l’écran de notre mobile ou écouter de la musique via Bluetooth sans transporter votre smartphone. Vous avez vu la Huawei Watch FIT pour 82 €? Le nouveau d’Amazfit a une réduction à laquelle vous ne vous attendez pas.

Compilations d’offres diverses

Parfois vous ne savez pas où mettre toutes les offres, et nous préférons les rassembler dans des compilations où nous mettons en évidence le meilleur de chaque type de produit. N’hésitez pas, nous avons sélectionné les meilleurs pour nos lecteurs. Vous n’avez toujours pas de Kindle 2019 pour 64,99 €? Je ne sais pas ce que vous attendez.

Le Black Friday 2020 prend plus de temps que prévu, donc c’est une très bonne nouvelle pour vous. Vous disposerez d’un stock de produits plus important et deux fois plus longtemps pour décider de l’un ou l’autre achat (ou les deux). Suivez nos réseaux sociaux en direct car nous retournerons toutes les offres pendant ces jours, pour ne manquer aucun détail.