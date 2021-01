Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme chaque année, Valve souhaite que sa communauté ait une voix et un vote, leur permettant de choisir quels étaient les meilleurs jeux de 2020. Après plusieurs jours de vote, les gagnants sont déjà là, nous savons donc déjà quels étaient les meilleurs jeux de 2020. pour la communauté Steam.

A travers un mini-site dédié aux Steam Awards, Valve a annoncé les lauréats de l’édition 2020 de cette cérémonie de remise des prix. Là, ils ont reçu des lancements d’années différentes qui, pour une raison ou une autre, ont laissé leur empreinte sur la communauté Steam en 2020.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hades est le meilleur jeu de 2020 selon les avis des utilisateurs de Steam

Mais quels ont été les gagnants? Celui qui a remporté le plus gros prix ―Game of the Year― était Red Dead Redemption 2. Le titre Rockstar Games est arrivé fin 2019 sur le magasin Valve et, apparemment, a ravi la communauté Steam, car il a réussi à vaincre à Hadès; DOOM Eternal; Fall Guys: Ultimate Knockout et Death Stranding.

«C’était peut-être son gameplay immersif, ou son histoire captivante … ses personnages bien conçus, son design impeccable ou le multijoueur addictif. Quelle que soit la raison, le gagnant du prix du jeu de l’année 2020 est un classique instantané », mentionne Valve dans la description de la catégorie Jeu de l’année.

Une autre catégorie qui a attiré l’attention était Com Amor y Dedicación, qui cherche à récompenser un jeu qui est sur le marché depuis longtemps, mais qui a reçu beaucoup de soutien. Cette fois, le prix est allé à Counter-Strike: Global Offensive, un titre qui a connu une excellente année en 2020. Les autres titres de cette catégorie étaient parmi nous, No Man’s Sky et Terraria.

Vous pouvez voir tous les gagnants du Steam Award ci-dessous:

Gagnants des Steam Awards 2020

Jeu de l’année – Red Dead Redemption 2 Jeu de réalité virtuelle de l’année – Half-Life: Alyx With Love and Dedication – Counter-Strike: Global Offensive Best with Friends – Fall Guys: Ultimate Knockout Gameplay le plus innovant – Death Stranding Excellent jeu riche en Histoires – Red Dead Redemption 2 Meilleur pire jeu de tous les temps – Apex Legends Style visuel exceptionnel – Ori and the Will of the Wispws Meilleure bande originale – DOOM Eternal Asseyez-vous et détendez-vous – Les Sims 4

Et pour vous, qu’avez-vous pensé des gagnants? Quels étaient vos favoris dans chaque catégorie? Dites le nous dans les commentaires.

