Si vous recherchez le meilleur smartphone en termes d’appareils photo et de son, voici les réponses.

Les opinions sont nombreuses et de toutes les couleurs, c’est pourquoi d’autres mécanismes d’analyse sont nécessaires pour déterminer quels appareils sont les meilleurs, ou du moins les plus importants. L’un des plus célèbres est DxOMark.

Le comparateur Web teste intensivement chaque nouveau terminal qui arrive sur le marché, en pressant tous ses paramètres au maximum pour marquer le résultat le plus objectif possible. Grâce à cela, nous pouvons déterminer quel smartphone est le meilleur quant à caméra principale, caméra selfie et son. Ce sont les plus chanceux.

Les meilleurs smartphones de la section son

Le son est un élément essentiel dans un mobile. Nous passons la journée à écouter des chansons, des podcasts, à regarder des vidéos, à diffuser des séries … à envoyer des audios sur WhatsApp. Je ne sais pas si tu t’es déjà arrêté pour y penser, mais c’est vraiment un aspect crucial.

Selon DxOMark, le meilleur mobile pour écouter des podcasts et de la musique est le Xiaomi Mi 10 Pro. Avec son prédécesseur récemment introduit, si nous consacrons un usage intensif à ces fonctions, ce sera probablement le ** bon moment pour s’en procurer, car son prix baissera. Comme alternatives, le Web recommande OPPO Find X2 Pro et le iPhone 12 Pro Max.

Si ce que nous aimons le plus, c’est regarder des séries et des films sur notre smartphone, les résultats de DxOMark suggèrent que l’OPPO Find X2 Pro est le terminal qui leur offre le meilleur son. Il recommande également le Xiaomi Mi 10 Pro susmentionné et le ROG 3.

En ce qui concerne le son des jeux, le meilleur arrêt a été le ROG 3, bien qu’ils aient également triomphé dans cette section Xiaomi Mi 10 Pro et l’IPhone 12.

Selon le enregistrement vidéo, le son peut être presque aussi important que les images et ici le comparateur établit clairement un gagnant: le Honor V30 Pro, qui mentionne également le ROG 3 et le OnePlus 8 Pro.

Les smartphones avec la meilleure caméra selfie de 2020

L’appareil photo est probablement l’aspect auquel nous accordons le plus d’attention lors de l’achat d’un smartphone. Au fil des ans, les lentilles des terminaux se sont grandement améliorées et ils sont déjà un parfait substitut aux appareils photo reflex ou compacts, essentiellement parce qu’il nous accompagne partout. Aussi les selfies.

Selon DxOMark, le mobile avec la meilleure caméra selfie de 2020 est le Huawei Mate 40 Pro. Dans son analyse, nous vous avons déjà dit qu’il s’agissait d’un authentique bête en photographie.

Voici une liste de 5 autres mobiles dans lesquels nous voyons beaucoup d’Android et un petit iPhone.

Les smartphones avec la meilleure caméra arrière de 2020

Mais, si on parle de caméras, la reine par excellence est l’arrière. Nous aimons tous prendre des millions de selfies, mais la caméra arrière est LA CAMÉRA. Ici, DxOMark est également clair: le Huawei Mate 40 Pro + remporte largement la bataille entre les téléphones Android. Cela offre des images exquises, qui brillent de jour comme de nuit. Il semble que peu plus peut être demandé à un smartphone dans la section photographique que ce que propose le terminal Huawei.

Dans cette classification, l’un des derniers terminaux Apple, le iPhone 12 Pro Max apparaît en deuxième position, mais avec des résultats très similaires. On pourrait presque parler de cravate technique. Dans le troisième, Huawei à nouveau avec son Mate 40 Pro.

