Bien que les téléphones Android présentent de nombreux avantages par rapport à leur principal concurrent, les iPhones d’Apple (niveau de personnalisation plus élevé, beaucoup plus d’appareils au choix et une expérience de jeu beaucoup plus agréable), il est vrai que ces derniers ont un grand point à faire valoir. votre faveur et est-ce que dans le cas de vouloir vendre un téléphone Android, nous allons gagner beaucoup moins d’argent que si nous essayions de vendre un iPhone d’occasion.

C’est un fait. Les IPhones se déprécient beaucoup moins que les téléphones Android. Selon une étude, un appareil Samsung haut de gamme perd la moitié de sa valeur six mois après son lancement, ce qui fait Le marché Android d’occasion est beaucoup moins rentable pour les vendeurs que celui d’Apple.

Maintenant bien, tous les téléphones Android ne se dévalorisent pas de la même manière. Certains perdent si peu de valeur au fil du temps qu’ils ressemblent même à des téléphones Apple. Donc, si vous voulez savoir quels sont les téléphones chinois qui perdent moins de valeur avec le temps, continuez à lire.

Ce sont les téléphones chinois qui se dévalorisent le moins avec le temps

Comme nous le lisons dans Gizchina, Huihuibao est un magasin chinois qui a lancé sa propre classification des téléphones avec moins de perte de valeur au fil du temps. Maintenant bien, dans le classement, il n’y a que des téléphones chinois et avec 5G.

Tout d’abord, il faut expliquer le niveau de score que ce magasin a utilisé pour son classement et que a appelé “indice de conservation de la valeur”. Pour ce faire, il a divisé la valeur de 80% du prix du terminal au moment du lancement par la valeur du nouveau téléphone et l’a multipliée par 100.

Dans cet ordre de choses, le terminal avec la valorisation la plus élevée a été le Xiaomi Mi 10 avec un score de 73,22 points, suivi du Xiaomi Mi 10 pro et du Honor 30 Pro + avec respectivement 72,67 et 71,87 points.

Les autres téléphones qui obtiennent de bons résultats sont le Huawei Mate Xs, le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro avec 71,32, 71,30 et 71,27 points. Comment pouvons-nous vérifier, en Chine, Huawei est en très bonne santé et est que les services Google ne sont pas aussi essentiels pour les utilisateurs chinois qu’ils le sont pour les consommateurs occidentaux.

Il est également important de mentionner que les utilisateurs chinois ont été les plus réceptifs à la 5G et que pratiquement tous les téléphones vendus là-bas disposent déjà de cette technologie. En Occident et en Europe plus particulièrement, sa mise en œuvre est beaucoup plus lente que souhaité et c’est qu’en dépit du fait que les grands centres urbains disposent déjà de cette connectivité, Pour le moment, la différence entre la 5G et l’ancienne 4G n’est pas si grave.