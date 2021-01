Deux des meilleurs milieu de gamme de l’année peuvent être à vous pour très peu.

Bien que l’on sache déjà qu’ils ne doivent pas servir de guide lors de l’achat d’un nouveau smartphone, des benchmarks comme AnTuTu incluent les mobiles les plus puissants du marché dans leur classement. Aujourd’hui, nous avons décidé de jeter un œil au classement à la recherche de bons scores à un bon prix.

Selon la référence populaire, Ce sont les deux mobiles les plus puissants que vous pouvez acheter pour moins de 200 euros. Deux lancements récents en provenance de Chine pour ceux qui recherchent la force brute à un prix avantageux.

Redmi Note 9T

Le successeur du populaire Redmi Note 8T vient de faire un saut en puissance et en design par rapport à son prédécesseur. Il a une face avant mieux utilisée et un panneau de 6,53 pouces avec une résolution Full HD +. Dans le classement AnTuTu, profitez un 343,150 points non négligeable.

Votre cerveau est le Dimensity 800U, que vous pouvez trouver avec 4 Go de RAM. C’est l’un des derniers processeurs MediaTek, conçu pour les jeux. Au dos, une triple caméra avec un capteur principal de 48 mégapixels. Il ne manque pas non plus de batterie, avec une capacité de 5000 mAh et une charge rapide.

Écran: Écran LCD de 6,53 pouces, résolution Full HD + et 401 DPIProcesseur: Dimensity 800UMémoire RAM: 4 GoAppareils photo: triple caméra arrière 48 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 13 mégapixelsTambours: 5 000 mAh

PETIT X3

Ce POCO X3, présenté à la fin de l’été 2020, arrive avec une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD + qui occupe pratiquement tout le front. En fait, on ne trouve pas d’encoche, mais un trou qui fait également office de caméra frontale.

L’appareil POCO a obtenu 301581 points en AnTuTu grâce au Snapdragon 732G, fabriqué par Qualcomm. Vous devrez vous contenter de ses 6 Go de RAM. Il dispose également d’une caméra arrière quadruple et d’une batterie de 5160 mAh.

Écran: IPS de 6,67 pouces, résolution Full HD +, 395 DPI et taux de rafraîchissement de 120 HzProcesseur: Qualcomm Snapdragon 732GMémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 13 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale 20 mégapixelsTambours: 5 160 mAh

Heureusement, et comme vous l’avez vu, la puissance d’un smartphone Android ne doit pas nécessairement être en contradiction avec un bon prix. En outre, le POCO X3 et le Redmi Note 9T sont des appareils à considérer en dessous de 200 euros En cette 2021, que vous recherchiez ou non une bonne performance.

