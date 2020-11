La firme légendaire a beaucoup à dire avec certains de ses smartphones les plus réussis.

le Vendredi noir est juste au coin de la rue, le Vendredi 27 novembre. Si vous prévoyez d’acheter un nouveau smartphone, vous pourriez être intéressé par une planification.

Ce sont quelques-uns des Les smartphones Motorola qui pourraient chuter le plus le Black Friday. Il y en a pour tous les goûts, très bon marché, avec un stylet, même avec la 5G. Est-ce que l’un d’entre eux correspond à l’achat que vous recherchiez?

Motorola a encore beaucoup à dire

La série Moto G8 existe depuis un certain temps maintenant, c’est pourquoi elle peut connaître de fortes baisses. Comme il Motorola Moto G8 comme lui Puissance Moto G8 sont de bonnes options, ces dernières avec une batterie de 5000 mAh pouvant durer jusqu’à 3 jours.

le Motorola Moto G Pro c’est une de ces bornes différentielles, car il arrive à côté d’un stylet. À l’intérieur se trouve le vétéran Qualcomm Snapdragon 665, qui est accompagné de 4 Go de RAM.

D’autre part, les Motorola Moto G9 Plus et le Moto G 5G Plus, les versions les plus récentes. Le Black Friday peut être le moment idéal pour acheter l’un de ces nouveaux venus aux côtés d’un remise attractive.

Nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure, nous ne savons pas lequel de ces smartphones baissera le plus de prix. Cependant, nous n’avons aucun doute, Si vous recherchez l’un des appareils Motorola, ne perdez pas de vue ces.

