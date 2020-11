Movistar Oui Orange sont les seuls opérateurs où il est possible de contracter tout le football payé en tant que client privé lors de la saison 2020/2021, et comme d’habitude, au cours des premières semaines, il a été possible d’accéder à tout le football avec des prix promotionnels qui sont maintenant terminés.

Louez les chaînes Movistar LaLiga Oui Ligue des champions Movistar En novembre, il n’en a qu’un promotion exclusive discrète pour les nouveaux clients, ce qui réduit la redevance mensuelle pendant les trois premiers mois chez les deux opérateurs. Mais rien sur des offres comme le football gratuit qu’Orange vous propose tout au long de la saison, même si vous étiez déjà client de l’opérateur.

Fibre, mobile et télévision avec football, à partir de 89 euros

Pour contracter les chaînes de football, il est nécessaire d’accéder à l’un des tarifs spécifiques où Movistar et Orange l’ont inclus par défaut, mais il n’est pas possible de le contracter individuellement avec l’un des autres tarifs. Dans tous les cas, le football ira toujours de pair avec l’embauche d’un fibre, mobile et télévision avec le même opérateur, ce qui fait que le prix minimum commence à partir de 89 euros.

Movistar Ce sera l’opérateur le plus polyvalent en matière d’inclusion du football, car il vous permet de choisir entre la chaîne LaLiga, la chaîne de la Ligue des champions ou les deux chaînes. En cas d’option pour une seule des compétitions, le prix final sera 89 euros avec fibre 100 Mbps et mobile avec 15 Go, ou pour 99 euros avec 600 Mbps fibre et mobile avec data illimité. Dans le cas du choix tout football, le prix sera de 114 euros avec fibre à 600 Mbps et gigaoctets illimités sur le mobile.

Dans Orange Nous ne trouverons pas la possibilité de choisir l’une des compétitions pour ajuster le prix final, bien que pour 89,95 euros, comprend tout le football ainsi qu’une ligne mobile avec 30 Go et 600 Mbps fibre. Dans le cas de l’option de gigaoctets illimités, le prix s’élève à 104,95 euros. 15 euros de différence, avec lesquels en plus des données illimitées, deux lignes mobiles sont incluses.

Voir tout le football coûte 89,95 euros en Orange et 114 euros en Movistar

De plus, les tarifs de ces opérateurs sont également différenciés par les chaînes premium incluses. Bien que 30 des canaux de paiement soient partagés par les deux plateformes, il convient de noter que Movistar a exclusif avec des chaînes comme # 0, #Vamos ou Movistar Series, tandis qu’Orange a Abonnements à la chaîne Orange et à Netflix et Amazon Prime parmi les points forts.

le liste des chaînes package complet inclus dans chaque plateforme, le prix final sans promotion, et conditions de fibre et mobiles sont résumés ci-dessous:

Comme nous l’avons mentionné au début, les deux opérateurs proposent ces mêmes tarifs promotionnels pour les nouveaux clients, à des prix temporaires qui se résument actuellement à ce qui suit:

Movistar Fusion League ou Champions pour 50 euros par mois pendant trois mois. Puis 89 euros avec la fibre 100 Mbps ou 99 euros avec la fibre 600 Mbps.

Movistar Fusion Plus Soccer pour 57 euros par mois pendant trois mois. Puis 114 euros avec la fibre 600 Mbps.

Orange Love Total pour 44,98 euros par mois pendant trois mois. Après 89,95 euros avec fibre 600 Mbps.

Orange Love Total Unlimited pour 52,48 euros par mois pendant trois mois. Puis 104,95 euros avec fibre 600 Mbps.

Autres compétitions diffusées par chaque chaîne

En plus des compétitions susmentionnées, en particulier les diffusions de Movistar LaLiga LaLiga Santander Oui LaLiga Smartbank tandis que Movistar Champions League diffuse Ligue des champions Oui Ligue Europa.

Concernant la qualité de diffusion de ces chaînes, la majorité sera en Full HD, et le diffusion de deux matchs par jour en 4K HDR de LaLiga Santander, Des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid et il y aura également des matchs de la Ligue des champions 4K.

