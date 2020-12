Pokémon dispose d’une multitude de matériel promotionnel depuis la sortie des premiers jeux et l’arrivée de leur anime. Des personnages, des peluches et même des lettres, ceux-ci étant l’un des objets les plus convoités historiquement en raison de la rareté de certains d’entre eux et, ne le nions pas, le jeu de cartes pokemon c’était très bien fait et c’était le plus amusant.

Aujourd’hui, BleedingCool a publié un rapport dans lequel ils rassemblent les nouvelles cartes rares arc-en-ciel pour l’extension du jeu de cartes Pokémon Classé Hyper Rare et Secret Rare, ces cartes sont Butterfree VMAX, Centiskortch VMAX, Eternatus VMAX, Scizor VMAX, Salamence VMAX, Pokémon Breeders as Support Card et Support Rose Trainer.

C’est le prix actuel des cartes Pokémon rares

La valeur de ces cartes est actuellement tout à fait normale, mais en raison de l’exclusivité de la propagation, le plus normal est qu’elle se réévalue avec le temps. Actuellement Butterfree VMAX vaut 15,84 $, Centiskortch VMAX 13,71 $, Eternatus VMAX 18,21 $, Scizor VMAX 15,80 $, Salamence VMAX 21,39 $, Pokémon Breeders comme carte de soutien 6,33 $ et Trainer Rose prend en charge 7,27 $.

Nous ne savons pas ce qui se passera dans le temps, mais bien sûr La rareté des cartes Pokémon a permis à de nombreux collectionneurs et spéculateurs d’amasser de bonnes sommes d’argent alors peut-être que dans quelques années les prix actuels seront réévalués aux niveaux stratosphériques.

