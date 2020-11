L’élimination de cette fonctionnalité a de petites nuances que vous devez savoir.

Il y a un peu plus de cinq ans, Google Photos est venu sur nos smartphones pour nous proposer stocker nos images et vidéos en un seul endroit sans limites et consultez-les depuis n’importe quel appareil sans complications. Il fonctionnerait également comme un coffre-fort, car avec lui, quoi qu’il arrive à notre smartphone, nos souvenirs seraient toujours en sécurité.

Cinq ans plus tard, l’application s’est considérablement améliorée et a ajouté petit à petit plus de fonctions de personnalisation pour finir par devenir un incontournable pour de nombreux utilisateurs. Et, évidemment, à ce stade du succès, Google a commencé à demander quelque chose en retour.

Savoir plus: 23 astuces pour tirer le meilleur parti de Google Photos

Premièrement, nous avons déjà appris que le géant américain préparait le terrain pour inclure des fonctions de paiement dans l’application, et maintenant Google lui-même nous a informé que éteignez le robinet pour un stockage illimité gratuit fait référence. En d’autres termes, il y aura une limite de Go d’images que nous pouvons télécharger sur l’application quelle que soit leur qualité si on ne passe pas par la case, 15 Go.

Mais, calmez tout le monde, qu’ici il y a aussi des nuances et que le mécontentement n’est pas si grand.

Date d’entrée en vigueur et aspects à prendre en compte

La suppression du stockage illimité ne sera pas effective demain. Pas le mois prochain non plus. Google a mis comme date de début aux fins de cette fonction gratuitement sur 1 juin 2021. En attendant, nous pouvons continuer à télécharger tous les fichiers que nous voulons sur Google Photos sans limites et, en vérité, c’est une bonne option pour le faire, car tout ce qui a été téléchargé avant cette date ne compte pas dans la limite fixée à partir de là.

Oui, vous avez bien lu. Si avant le 1er juin 2021, vous avez téléversé 300 Go de photos sur Google Photos, donner à Google la possibilité de les compresser avec son algorithme, vous continuerez à disposer de 15 Go supplémentaires gratuitement.

Savoir plus: Corrigez l’éclairage de vos photos avec cette astuce Google Photos

Jusqu’à présent, Google Photos disposait d’un stockage illimité pour les fichiers qu’il pouvait compresser avec son algorithme, qui est la fonction qui prendra fin. Si vous vouliez ces fichiers avec le taille d’origine, Google les a inclus dans une limite de 15 Go qu’il avait pour tous les fichiers du compte, parmi lesquels se trouvaient Gmail et Drive, et qui sera désormais commun à tous les fichiers.

Résumant. Avec le changement de taille, à partir du 1er juin 2021, tout type de fichier téléchargé sur Google Photos, Drive ou Gmail comptera dans la limite de 15 Go gratuits quelle que soit la qualité que vous avez. Si vous souhaitez plus de stockage, vous devrez retirer la carte de crédit et louer un plan de Google One.

Savoir plus: Google One: qu’est-ce que c’est, avantages et tout ce que vous pouvez faire avec votre abonnement

Si vous avez un Pixel, oubliez tout ce qui précède

Tout n’allait pas être une mauvaise nouvelle. Si vous avez un Pixel, vous êtes sauvé de cette mesure controversée et impopulaire. Google a décidé d’apporter une valeur ajoutée à ses propres appareils en leur assurant le stockage illimité tant attendu que perdront tous les utilisateurs des autres marques du marché.

Ainsi, en plus de briller pour des aspects tels que les appareils photo de haute qualité, les téléphones Google fourniront une autre raison convaincante à ceux qui souhaitent s’en procurer.