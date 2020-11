Eh bien oui, nous utilisons toujours “123456”.

Avec notre sécurité et notre confidentialité, nous ne devrions pas jouer. Tout comme lorsque nous quittons la maison, nous la verrouillons ou lorsque nous nous garons, nous ne laissons pas la voiture déverrouillée, la même chose que nous devrions faire avec nos ordinateurs, téléphones portables ou tablettes.

La protection de nos comptes Internet ne devrait pas être une affaire insignifiante. En eux, nous stockons beaucoup d’informations sensibles avec des comptes bancaires ou des cartes de crédit afin l’utilisation d’un bon mot de passe devrait être un must.

Malheureusement, la culture de la sécurité sur Internet ne semble pas être prise très au sérieux par une grande partie de la population, et avec la fin de 2020, les mots de passe que nous utilisons sont encore pitoyables. Nous vous promettons.

Fin 2020 et “123456” est toujours l’un des mots de passe les plus utilisés

NordPass, un gestionnaire de mots de passe, a publié la liste des pires mots de passe les plus utilisés de 2020. Bien que cela puisse nous faire rire au début, cela montre à quel point nous sommes peu intéressés par la sécurité et comme nous le rendons facile pour les hackers et les hackers, leur donnant toutes nos données sur un plateau.

le 20 pires mots de passe de 2020 sont les suivants:

123456123456789image1mot de passe12345678111111123123123451234567890senha1234567qwertyabc123Million20000001234iloveyouaaron431mot de passe1qqww1122

En conclusion, Si vous utilisez toujours l’un de ces mots de passe, il sera préférable d’arrêter de le faire et de le changer immédiatement. Il est préférable d’utiliser des mots de passe longs contenant des majuscules, des minuscules et des chiffres. Plus nous rendons la tâche difficile aux criminels … mieux c’est.