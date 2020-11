Ce sont les Pokémon qui peuvent apprendre le plus de mouvements

Table avec les Pokémon les plus talentueux

L’univers Pokémon s’agrandit chaque jour davantage grâce à ses saisons et titres de jeux vidéo, résultant en nouvelles évolutions et créatures. Tant de changements ont été apportés que chaque jour, des théories, des rumeurs et des incertitudes émanent des fans.

Et l’une des curiosités présentes depuis le début de Pokémon concerne combien de mouvements un Pokémon peut apprendre au cours de sa vie. La bonne nouvelle est qu’un fan de Pokémon connu sous le nom de GergoliShellos a pris la tâche de faire un sommet avec les créatures qui ont le capacité à apprendre divers mouvements de combat.

Ce sont les Pokémon les plus talentueux

Alors tu peux voir un tableau montrant les Pokémon du plus haut au plus bas qui ont la capacité d’apprendre le une plus grande quantité de mouvements.

Pokémon qui peut apprendre le plus de mouvements de Pokémon

Le sommet est composé de 20 Pokémon, et évidemment la créature qui peut apprendre le plus de mouvements est Mew avec un total de 249 mouvements. Dans la dernière position et avec 119 mouvements c’est trouvé Dragonite. Les autres Pokémon présents dans le top sont: Clefable, Gallade, Arceus, Nidoking, Rhyperior, Rhydon, Togekiss …

Quel Pokémon vous a le plus surpris?

